Domenica 28 gennaio 2024, all’età di 90 anni, si è spenta Sandra Milo, tra le più grandi attrici del cinema italiano. Musa di maestri come Federico Fellini, istrionico talento della recitazione e, negli ultimi anni, scanzonata e sincera signora della televisione. In corso la camera ardente, mentre i funerali saranno celebrati mercoledì a Roma.

I funerali di Sandra Milo

La cerimonia funebre in onore di Sandra Milo, che fu Salvatrice Elena Greco, si terranno alle ore 12:00 di mercoledì 31 gennaio a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta anche come Chiesa degli Artisti per il forte legame con i personaggi del mondo della cultura.

Situata tra via del Corso e via del Babuino, la Chiesa degli Artisti fu ideata dal Bernini e, ogni domenica, accoglie la Messa degli Artisti, con un attore come lettore. È la stessa basilica in cui si sono svolti i funerali di Michela Murgia e tra gli altri, quelli di Maurizio Costanzo, Monica Vitti e Gina Lollobrigida.

La camera ardente in Campidoglio

Prima dei funerali religiosi, l’ultimo saluto a Sandra Milo è stato allestito alla camera ardente in Campidoglio, a Roma, aperta dalle 10:00 alle 19:30 di martedì 30 gennaio. Il feretro, circondato di rose bianche, mostra la foto di una magnifica e giovane Sandra Milo e, accanto, l’immaginetta di Padre Pio e una Madonnina con l’acqua benedetta.

I primi ad entrare sono stati i tre figli dell’attrice: Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, accompagnati dall’assessore alla Cultura del comune di Roma, Miguel Gotor. “Roma farà di tutto per ricordarla, perché la sua storia la sua biografia il suo passaggio qui sulla terra lo meritano” ha dichiarato Gotor.

In tanti stanno arrivando per porgere l’ultimo saluto all’ineguagliabile “saggia svampita” del cinema del Novecento. Accanto al feretro, i fan più affezionati hanno lasciato messaggi pieni di tenerezza: “È merito tuo se ho iniziato a lavorare nel cinema” o “Non ti dimenticheremo mai” e ancora “Continua a volare farfalla”.

Presenti anche numerosi volti noti, dall’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli alla conduttrice Caterina Balivo, che a La volta buona ha ascoltato i racconti del figlio sugli ultimi giorni dell’attrice: “Sandra era la dolcezza, la generosità, l’amore per i figli”.

Il ricordo dei figli

I figli di Sandra Milo hanno chiesto a giornalisti e fan presenti di rispettare il proprio dolore, ringraziando per il grande affetto ricevuto e ricordando con grande tenerezza la madre scomparsa. “A Roma ha trovato il suo successo – ha detto la figlia Debora Ergas, inviata de La vita in diretta – e ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori e ascese. Successi e insuccessi, perché tutti li abbiamo nella nostra vita e ha sempre pagato in prima persona per i suoi errori”.

“Una parte di me se ne è andata con lei” ha aggiunto, commosso, l’amato figlio Ciro De Lollis.