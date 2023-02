Maurizio Costanzo, le prime lacrime di Maria De Filippi ai funerali: dove è stato sepolto

Fonte: IPA Funerali di Maurizio Costanzo, l’Italia della tv, e del popolo, per l’ultimo saluto

L’Italia intera ha detto addio a Maurizio Costanzo, accolto in chiesa tra gli applausi, che hanno accompagnato il suo feretro all’ingresso e all’uscita dalla Chiesa degli Artisti di Roma. Qui si sono celebrati i funerali, che hanno visto la partecipazione di un gran numero di personaggi celebri della televisione, del cinema, del giornalismo e della musica. Tutti i campi in cui il grande giornalista (e non solo) aveva lasciato il segno.

Funerali di Maurizio Costanzo, le lacrime di Maria De Filippi

Il feretro di Maurizio Costanzo non poteva essere accompagnato all’uscita dalla Chiesa degli Artisti da un suono differente. I suoi funerali si sono conclusi sulle note della sigla del suo adorato Maurizio Costanzo Show, in unione con un interminabile applauso da parte di tutti i presenti.

Un gesto spontaneo, tra le lacrime generali, che ha unito persone comuni, toccate attraverso lo schermo dal giornalista, autore musicale, radiofonico, sceneggiatore e quant’altro, e personaggi dello spettacolo. Affiancata dal figlio Gabriele, che non ha mai lasciato il suo fianco per l’intera durata dei funerali del padre, Maria De Filippi si è unita al commosso applauso, lasciandosi andare a un doloroso e liberatorio pianto.

Ha retto finché ha potuto la celebre conduttrice, che ha dovuto gestire molte situazioni complesse e spiacevoli, circondata da telecamere e fotografi, così come da fan a caccia di selfie all’interno della camera ardente. Non ha mai reagito o lasciato intravedere i segni del profondo dolore provato, fino a questo momento, giunta al saluto finale del suo amato marito. Suo figlio l’abbraccia e la stringe a sé, mentre ancora risuonano nella mente di tutti le parole di Camilla Costanzo, primogenita del defunto giornalista: “Non hai avuto tre figli, ma molti di più”.

Dov’è sepolto Maurizio Costanzo

L’ultimo viaggio di Maurizio Costanzo lo ha visto partire dal Campidoglio, dov’era stata allestita la camera ardente, aperta al pubblico per due giorni. Quest’oggi, 27 febbraio, è stato condotto presso la Chiesa degli Artisti, dove si sono svolti i funerali. In seguito, sulle note del suo celebre programma, è stato portato a salutare quella che è stata la sua seconda casa per molti anni: il Teatro Parioli. Dopo una breve parentesi iniziale al Sistina, infatti, è stato proprio qui che ha condotto per metà della sua carriera il Maurizio Costanzo Show.

Il carro funebre, seguito dalla famiglia del defunto, si è poi spinto in direzione del Cimitero Monumentale del Verano, dov’è sepolto Maurizio Costanzo, tumulato secondo il volere della famiglia. Un figlio eccellente di Roma come il celebre conduttore non poteva che trovare spazio per l’ultimo riposo all’interno del Cimitero Monumentale del Verano, che ospita numerose personalità di spicco.

Edificato nel 1980, accoglie centinaia di personaggi illustri e, al tempo stesso, opere d’arte di gran valore. Ad “accogliere” Maurizio Costanzo vi sono, tra i tantissimi altri, Goffredo Mameli, autore del testo dell’Inno d’Italia, i celebri autori Giuseppe Ungaretti, Grazia Deledda, Alberto Moravia e Gianni Rodari e idoli senza tempo del cinema e teatro italiani. Tra tutti, come non citare Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi e Vittorio De Sica.