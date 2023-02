Selfie alla camera ardente per Costanzo con Maria De Filippi, è polemica. La sua reazione

Fonte: Ansa In lacrime alla camera ardente: Venier e Diaco omaggiano Maurizio Costanzo

Mentre tutta Italia piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, e le reti televisive lo ricordano unite, per una volta, dal grande dolore, c’è chi non perde occasione per un selfie, nel momento più sconveniente. Infatti, in queste ore sono diventate virali le immagini di due persone che, durante l’ultimo saluto al giornalista e conduttore tv, alla camera ardente allestita in Campidoglio, ha osato, lasciateci passare il termine, chiedere un selfie a Maria De Filippi.

Un gesto davvero riprovevole, al quale la vedova, ancora sconvolta da quanto accaduto, non ha osato opporsi, mantenendo quella compostezza che la contraddistingue. Fioccano le polemiche sui social, di gente comune e di personaggi famosi, che parlando di mancanza di tatto e disumanità.

Il selfie con Maria De Filippi durante l’ultimo saluto a Costanzo

“Siamo l’esercito del selfie” intonava un tormentone di qualche estate fa, ma nessuno pensava che saremmo arrivati a tanto. Per il mondo della tv e del giornalismo questi sono giorni difficili: Maurizio Costanzo, padre dei talk show e talent scout di alcuni dei volti più noti degli ultimi trent’anni, si è spento venerdì all’età di 84 anni.

Il cordoglio sincero stringe il paese, e la staffetta di colleghi e di persone comuni che si affrettano a dargli l’ultimo saluto è genuina. Maurizio Costanzo ci ha accompagnati tutti, con i suoi programmi, le sue interviste, la sua risata.

Per questo, ciò che è accaduto nelle scorse ore, sta facendo molto discutere: un uomo e una donna, durante la breve visita in Campidoglio (dove è stata allestita la camera ardente) di Maria De Filippi al feretro del marito, le hanno chiesto un selfie.

I due, immortalati da vari giornalisti che erano presenti, sono finiti subito in rete, e il gesto disdicevole è diventato virale. La conduttrice, stretta al figlio Gabriele Costanzo, ha preferito restare più che possibile lontana dai riflettori in questi giorni ma qualcuno, spinto da quella irrefrenabile voglia di un selfie con un vip, non ha avuto alcun rispetto del momento di dolore.

La reazione di Maria De Filippi all’inopportuno selfie

La compostezza di Maria De Filippi, anche nelle situazioni più difficili, è la caratteristica che la contraddistingue, anche nei suoi programmi. Grazie alla sua pacatezza riesce a riunire famiglie, coppie, e persone distanti da anni in C’è posta per te, e questa stessa umanità l’abbiamo rivista alla camera ardente.

Maria saluta tutti coloro che si avvicinano e d’improvviso, presa alla sprovvista, qualcuno le chiede un selfie e lei non si tira indietro. L’uomo, non contento, come mostra un video postato anche da Oggi, tiene stretta la sua mano, e la alza per riprenderla nell’inquadratura dello smartphone.

Molti di noi avrebbero reagito male, altri, come la De Filippi, avrebbero mantenuto la calma, perché in questo momento le priorità sono diverse. Cosa che, invece, l’uomo e un’altra donna, diventati virali per il gesto, non sembrano aver capito.

La conduttrice sorride e ringrazia a tutti, e, forse, è più incredula di noi davanti a tale azione. Qualcuno polemizza sul fatto che non abbia detto un bel “no”, secco, al disturbatore, ma Maria e Maurizio sono sempre stati al servizio del pubblico e vicini ad esso, e anche in questa circostanza è stato così.

La De Filippi ha scelto di restare solo pochi minuti nella camera ardente, proprio per tenere protetto il suo dolore più che possibile, e mai si sarebbe immaginato questo sciacallaggio.

La bufera sui social: “Siete senza cuore”

Come era prevedibile, i social si sono scatenati su questa vicenda, con una sonora e compatta condanna dei disturbatori di turno. “Siete senza cuore” e “Gente senza vergogna” sono tra i commenti più gettonati, e tutti hanno preso le distanze da quanto accaduto.

“Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre.” sono le pesantissime parole di Rita Dalla Chiesa, tra le prime a postare le immagini dell’accaduto su Twitter.

Il garbo di Maria è stato ammirato da tutti, ma la polemica non si placa: “Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arriva quello che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può?” sono le parole del giornalista di Dagospia Giuseppe Candela.

Sono noti i racconti di Gerry Scotti e Carlo Verdone che, in passato, durante interviste differenti, hanno narrato di essere stati protagonisti di eventi simili, il primo all’obitorio dopo la scomparsa della madre, e il secondo al cimitero, sulla tomba dei suoi genitori.

Insomma, da esercito del selfie a esercito della vergogna, il passo è stato breve?