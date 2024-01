Fabio Fazio approda a Mediaset con Maria De Filippi. L’occasione è molto speciale e arriva a un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, gigante della tv italiana nonché marito della conduttrice di punta di Canale5. E così, per ricordarlo, ha deciso di organizzare una serata per omaggiarlo proprio dal Teatro Parioli, che per lunghissimo tempo ha ospitato il suo Maurizio Costanzo Show. Al suo fianco, poi, c’è il migliore sulla piazza.

Quando va in onda lo speciale su Maurizio Costanzo con Fabio Fazio

Maurizio Costanzo è morto il 24 febbraio 2023 circondato dall’amore dei suoi figli – Camilla, Saverio e Gabriele – dei suoi nipoti e dell’amatissima moglie Maria De Filippi che non ha mai lasciato il suo capezzale. Una scomparsa inattesa, nonostante la sua età ormai avanzata, che ha lasciato un vuoto grandissimo nel pubblico e su Canale5, dove ha lavorato per oltre quarant’anni. Ora, a distanza di un anno dalla sua dipartita, la famiglia e gli amici si riuniscono per ricordarlo come giornalista, come marito, come amico e come uomo.

Il luogo scelto è simbolico ed è il Teatro Parioli, da dove è andato in onda il Maurizio Costanzo Show per moltissimi anni. Lo speciale verrà trasmesso in seconda serata e nei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa del giornalista romano, quindi di certo dopo il Festival di Sanremo ma prima del 24 febbraio. Si attendono gli interventi di alcuni dei suoi più cari amici ed è certa la presenza di Fabio Fazio, come anticipato da DavideMaggio.

L’ultima ospitata a Che tempo che fa

“È un grande, grande dolore”, aveva dichiarato Fabio Fazio subito dopo la morte di Maurizio Costanzo, “avevamo la consuetudine di sentirci spesso, era sempre molto generoso e affettuoso con me, ci legava un rapporto personale, bello, intenso, con tanti amici in comune”. Erano soliti vedersi spesso anche in tv, proprio a Che tempo che fa.

In una delle sue ultime ospitate, quando ancora il programma andava in onda su Rai3, aveva dichiarato di aver rischiato il carcere per adulterio: “Vado a Trastevere e vedo la polizia. Mi fecero un altro letto per fare la prova, mettendo un letto freddo accanto ad uno caldo, già utilizzato. E solo così videro che non ero io ad essere stato con lei poco prima, anche perché ci avevo litigato. La cosa che mi colpì di più è che il mio avvocato mi disse che quello era un reato imminente per cui scattava l’arresto subito. Pensa te”.

Maurizio Costanzo era stato ospite della trasmissione anche insieme alla moglie Maria De Filippi, in collegamento da casa, e non aveva perso l’occasione per farle una bellissima dichiarazione d’amore: “Lei rappresenta la donna più importante che abbia mai incontrato. Sei la donna nella cui mano vorrei morire”, aveva detto a pochi mesi dalla sua scomparsa, facendo addirittura sussultare i presenti che gli avevano augurato di vivere ancora molto a lungo.

L’ultimo saluto a Maurizio Costanzo ha avuto luogo il 27 febbraio, a tre giorni dalla morte, alla Chiesa degli Artisti a Roma. Amici, colleghi e persone comuni hanno potuto salutarlo con un omaggio presso la sala della Protomoteca in Campidoglio.