Commozione ai funerali di Maurizio Costanzo, Camilla: “Non hai avuto tre figli, ma molti di più”

Di quel ragazzo di 17 anni che sognava di fare il giornalista è rimasto tutto. I funerali di Maurizio Costanzo sono stati la dimostrazione che la sua anima non è morta e che continua a vivere nei ricordi delle persone che l’hanno amato. A prendere la parola è stata sua figlia, la maggiore dei tre, che di fronte a una folla immensa ha voluto salutarlo con una lettera che ha delineato perfettamente ogni tratto del suo carattere.

La lettera della figlia di Maurizio Costanzo alla Chiesa degli Artisti

Una celebrazione lunghissima, commovente, alla quale hanno presenziato tantissimi vip, amici e la famiglia. A parlare per tutti è stata Camilla, che ha letto una lunga lettera (GUARDA LE FOTO DEI FUNERALI) nella quale ha toccato tutti i punti fondamentali del carattere di suo padre. “Ciao papino”, ha esordito, spiegando a tutti quale sia stata l’eredità più importante che Maurizio Costanzo ha lasciato a loro figli e a tutti.

Da qualche parte nell’universo, è già iniziato un grande talk show con Franco Bracardi e Alberto Silvestri. Tutti uniti dopo 40 anni, di nuovo dietro al sipario del Maurizio Costanzo Show che per decenni ha fatto compagnia a milioni di telespettatori. A loro, a tutti e tre, si deve l’idea del programma che il giornalista ha condotto fino all’ultimo, fino alla scomparsa sopraggiunta il 24 febbraio 2023.

Queste la parole della figlia Camilla, che alla camera ardente in Campidoglio si è lasciata abbandonata in un lunghissimo abbraccio con Maria De Filippi e coi fratelli: “Papino, l’ondata d’amore che ci ha sommersi è merito del bene che hai dato a tantissime persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più. In molti ti hanno considerato un padre. Ci lasci un’eredità importante, il tuo più grande insegnamento, l’umiltà. Non ti saresti mai aspettato una grande dimostrazione d’affetto. Ci avresti detto come sempre ‘ma vi rendete conto? Tutto questo per me’. Ora sei vicino ai tuoi genitori, per mano a Sordi e Gassman, ti immaginiamo mentre in Paradiso organizzi un altro dei tuoi talk show”.

I tre figli uniti per l’ultimo saluto

Camilla, Saverio (con la compagna Alba Rohrwacher) e Gabriele sono stati al fianco del loro padre fino all’ultimo. Con loro anche gli amatissimi nipoti, per i quali aveva deciso di creare ricordi che pretendeva di vedere almeno una volta alla settimana, visibilmente commossi di fronte a una cerimonia sobria ma toccante. Maria De Filippi è sembrata voler sostenere tutti, proteggendo lui con un dolore composto, e arrivando per ultima perché il tributo fosse tutto per Maurizio Costanzo.

L’eredità che lascia il giornalista e conduttore romano è l’umiltà, per prendere in prestito le parole di sua figlia, e il valore della famiglia che ha infuso nei suoi tre ragazzi. Dopotutto, lui ha costruito quello che non ha avuto e quello che – a suo dire – gli era stato sottratto: la figura di un padre, Ugo (il suo), perso a soli 16 anni. I tre figli, uniti nei giorni dell’addio, sono stati la sua conquista più grande. Saverio, regista, Camilla, scrittrice e Gabriele che raccoglie il suo testimone televisivo hanno raccolto quello che lui ha seminato.

Maurizio Costanzo non è morto, perché non muore un’idea. Il funerale è stato la prova di come l’incontro tra le persone – che lui realizzava sul palco di un teatro – sia ancora il centro del racconto più importante che si possa fare. Dopo la cerimonia, il feretro si è spostato verso il Teatro Parioli per poi raggiungere il Cimitero del Verano, dove la salma di Maurizio Costanzo è stata tumulata.