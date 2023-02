Gabriele, l’unico figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Fonte: Ansa Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, un amore lungo 33 anni

Gabriele è l’unico figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sebbene il giornalista, scomparso a 84 anni il 24 febbraio 2023, ne abbia altri tre avuti da precedenti relazioni.

Gabriele Costanzo, il figlio adottato da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Gabriele Costanzo è nato a Roma il 31 gennaio 1991 ed è del segno dell’Acquario. Ha vissuto per diverso tempo in orfanotrofio e poi a 12 anni è stato adottato da Maurizio Costanzo e da Maria De Filippi. Dei suoi genitori biologici non è trapelata alcuna notizia.

Gabriele ha lasciato gli studi nel 2009 dopo essersi diplomato e ha iniziato a lavorare per la Fascino come aiuto produttore in alcuni programmi condotti dai suoi genitori. È noto infatti che si è occupato dei casting di Uomini e Donne e del montaggio delle puntate. Nel 2017 inizia a collaborare anche con il padre nel celebre talk Maurizio Costanzo Show. Nel 2021 fonda con due ex concorrenti di Amici ed ha scritturato nello stesso anno Luigi Strangis e Alex, provenienti dal talent di sua madre. Un tempo attivo su Instagram, ha chiuso il profilo.

Per quanto riguarda la vita privata, Gabriele Costanzo è stato fidanzato con la stylist Francesca Quattrini ma pare che i vari lockdown abbiano messo in crisi la loro relazione. Dalle ultime indiscrezioni emerse pare che recentemente frequenti un volto noto di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, con la quale è stato paparazzato in barca in compagnia della mamma, Maria De Filippi.

Gabriele Costanzo e il legame speciale con Maria De Filippi

La De Filippi in diverse interviste ha parlato di suo figlio Gabriele e di come sia molto legata a lui, complici anche le numerose estati trascorse ad Ansedonia. Nel 2019 Maria raccontò a Raffaella Carrà dell’adozione, condivisa con Maurizio Costanzo. “Maurizio aveva già due figli grandi. E io ho scelto Gabriele”, precisando che la scelta di adottare un bambino non derivava dall’impossibilità di averne, ma è stata fatta con grande consapevolezza.

Il primo incontro con Gabriele lo ha ricordato così: “Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?”. Maria ha raccontato di quanto è stato lungo il periodo di conoscenza tra lei e suo figlio. All’inizio lui non l’aveva accolta bene. Poi trascorse 10 giorni a casa De Filippi-Costanzo per le vacanze di Natale e tutto è cambiato.

Gabriele Costanzo ha un fratello e una sorella, figli di Maurizio. Camilla, nata dal matrimonio tra il giornalista e Flaminia Morandi, che fa la sceneggiatrice e Saverio, secondogenito dell’ex coppia, oggi regista e sceneggiatore. Maria De Filippi invece non ha altri figli.