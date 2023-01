Maurizio Costanzo, l’ultimo pensiero per i nipoti: “Voglio che abbiano ricordi”

È tornato in libreria con Smemorabilia e ora, per Maurizio Costanzo, è tempo di bilanci. Lo ha fatto di fronte a Silvia Toffanin, della quale è stato ospite nella puntata dell’8 gennaio, attraverso una lunga intervista nella quale si è soffermato sul suo privato. Sposato per 4 volte, l’ultima delle quali con Maria De Filippi, è papà di 3 figli e nonno di 4 nipoti, per i quali sta costruendo un futuro nel quale non vuole essere dimenticato.

Maurizio Costanzo, le parole inaspettate sui nipoti

Da sempre riservatissimo sulla sua vita privata, Maurizio Costanzo si è lasciato andare a qualche confessione in più e che riguarda la sua famiglia. Saverio, Camilla e Gabriele sono i figli ai quali è legatissimo – ormai indipendenti e nel pieno di una florida carriera – ma è anche nonno di 4 nipoti ai quali pensa costantemente.

Sul rapporto con loro, ha dichiarato: “È bello quando la vita ti consente di fare il nonno. Tutti i giovedì li vedo in ufficio da me, non perché io abbia dei ricordi ma perché ce li abbiano loro. Lo faccio per costruire ricordi per loro. Non sono un nonno che accompagna allo zoo o allo stadio, per cui li vedo una volta a settimana”.

Dei suoi ragazzi aveva parlato proprio in un’intervista rilasciata a sua moglie, nel 2019: “Mi piacciono questi ragazzini. Il mio primo nipote si chiama Brando. Sua sorella si chiama Nina e somiglia a mia mamma in un modo incredibile che non riesco a spiegarmi. Poi, ci sono Bernardo e Tito grande tifoso e giocatore di calcio”.

È inoltre molto difficile che parli dei suoi figli, che non chiama mai per nome durante l’intervista con Silvia Toffanin: “Uno dei miei figli fa il regista, la femmina ha scritto ma ora fa più che altro la madre. Il terzo è qui con me perché mi segue nelle cose che faccio in tv ed è quello che di più ha vissuto la mia vita. Mi sono emozionato quando mi ha chiamato papà per la prima volta, lui non lo sa ma è vero”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Quello che li lega è un amore lunghissimo, fatto d’affetto ma anche di tanta stima. Maria De Filippi è la sua ultima moglie e con lei ha adottato il terzo figlio, Gabriele, che oggi lavora al suo fianco nel dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show. Una scelta che rifarebbe, quella di sposare Maria, della quale va molto orgoglioso: “Rifarei tutto. Mi sono sposato 4 volte prima di capire quella giusta. Mi è andata bene”.

E ha aggiunto: “L’affetto e il rispetto. L’affetto che non è l’amore, è una cosa più seria. Il rispetto che non è il parlare bene ma il rispettare l’altra persona. Sono orgoglioso di lei, è la testimonianza che ci ho visto giusto”.

Il loro è un legame che si è costruito giorno dopo giorno, sfidando i pregiudizi per la differenza d’età e quelli per il passato di Maurizio Costanzo, difficilmente accettato dal papà di Maria, ma tutti si sono dovuti presto ricredere. Sono sposati dal 1995, hanno adottato un figlio e non potrebbero essere più felici.