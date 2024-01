Gli ultimi giorni di Sandra Milo: il racconto del figlio Ciro a La volta buona

Sandra Milo era malata da qualche tempo: gli ultimi giorni della sua vita non sono stati particolarmente facili. A rivelarlo il figlio Ciro De Lollis intervenuto a La volta buona di Caterina Balivo su Rai1. Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, il 56enne ha fatto uno strappo alla regola per ricordare l’adorata madre, deceduta all’età di 90 anni, alla quale era molto legato.

Come è morta Sandra Milo

“Ma cosa è successo?”, ha chiesto Caterina Balivo in merito alla scomparsa di Sandra Milo. Solo lo scorso ottobre la conduttrice di Aversa aveva avuto il piacere di avere come ospite a La volta buona la musa di Federico Fellini. “Era un po’ di tempo che stava male ma adesso non mi va di dire esattamene la situazione – ha rivelato Ciro De Lollis – ma è andata a peggiorare negli ultimi giorni”.

“Abbiamo cercato di starle vicino il più possibile. Ci aveva fatto promettere che sarebbe morta nel suo letto. Come aveva fatto con sua madre e sua nonna. Anch’io sono rimasto vicino a lei fino all’ultimo respiro stringendole forte la mano. Nostra madre è stata per noi qualsiasi cosa. Era una madre splendida, si sarebbe tagliata una mano per noi”, ha aggiunto De Lollis.

Sandrocchia ha infatti esalato il suo ultimo respiro nel suo letto, circondata dall’amore dei suoi tre figli (oltre a Ciro era madre anche di Azzurra e Debora) e dei suoi amati cani Jim e Lady. “Ci ha sempre protetti. È stata una madre fantastica, sempre presente con i suoi figli. Ci ha dato di tutto e di più. In alcuni periodi della sua vita ha anche lasciato il lavoro, trascurandolo per stare con noi figli”, ha aggiunto Ciro.

E poi ancora: “Non è facile in questo momento stare qui. Ho passato notti insonni stando vicino a mia madre, stringendole la mano fino all’ultimo istante. Questa mattina verso le 8.25…Il dolore è grandissimo. Scusate anche la barba lunga ma sono stati giorni pesanti. Mi mancherà tantissimo, non so come fare ad andare avanti se non con la forza che mi dà mio figlio”.

A La volta buona sono intervenute in collegamento telefonico Orietta Berti e Mara Maionchi, che hanno lavorato con Sandra Milo al programma tv Quelle brave ragazze. “Tutte le sere telefonava ai suoi figli. Non c’era mattina e sera che non parlasse di loro. Era una grande diva ma non se la “tirava”. Ho un suo bellissimo ricordo, è stata per me una grande amica, la conoscevo da Piccoli Fans, mi regalava sempre i pupazzi per i miei bimbi. Non ha mai detto una parola brutta verso qualcuno, sia colleghi che collaboratori“, ha ricordato la cantante. “È stata una donna da una gentilezza d’animo incredibile. Non l’ho mai vista arrabbiata. Sono molto triste”, ha aggiunto l’ex discografica.

Sono stati proprio i tre figli ad annunciare attraverso un post su Facebook la morte dell’amata mamma: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce”.