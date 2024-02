Con grande dolore e gli occhi intrisi di lacrime, Ciro De Lollis il figlio di Sandra Milo ha accettato l’invito di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Un modo per ricordare la madre che amava tanto, ma anche l’occasione per svelare qualche dettaglio in più sugli ultimi giorni dell’iconica attrice. Erano noti i suoi problemi all’anca, che ultimamente le avevano causato molte difficoltà, ma grazie a dei controlli un’altra verità è emersa inaspettata: l’attrice aveva un tumore in entrambi i polmoni, con metastasi al cervello.

Sandra Milo, la scoperta inaspettata del tumore

“Aveva solo male all’anca”, ha ribadito Ciro De Lollis nel salotto di Silvia Toffanin. Non è stato semplice per lui esporsi a Verissimo in un momento tanto doloroso, ma in qualche modo è stata un’occasione per rendere omaggio alla memoria della madre, che per la conduttrice aveva tanta stima e che proprio pochi mesi fa, nonostante gli acciacchi, aveva accettato di lasciarsi intervistare nel suo studio.

Acciacchi che ormai erano problemi conclamati, che spesso non le consentivano di muoversi come avrebbe voluto, lei che era una forza della natura e lo è sempre stata fino all’ultimo, anche quando a 90 anni ripeteva di non avere paura della morte. Per quei problemi all’anca era andata a fare dei controlli e da lì la scoperta inaspettata e sconvolgente.

“Siamo andati in una clinica dopo averla convinta a fare questo intervento, dovevano metterle una protesi – ha raccontato il figlio -. Durante i vari controlli pre-intervento sono uscite fuori altre complicazioni. Qualcosa ai polmoni. Mia sorella non vorrebbe che lo dicessi. Mia mamma non voleva far sapere niente del male che aveva, ma ora penso che sia giusto, dal momento che è venuta a mancare, poter dire quello che lei aveva veramente. Una donna che non ha mai fumato in vita sua, le hanno trovato un tumore a tutti e due i polmoni, in stadio avanzato, con metastasi al cervello”.

Gli ultimi giorni di Sandra Milo

Da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario, come aveva già accennato dopo i funerali dell’attrice. Ciro De Lollis, visibilmente provato e con la voce rotta dal pianto, non ha lesinato dettagli in merito agli ultimi giorni vissuti dalla madre, dolorosi e difficili ma nel calore della propria casa e della famiglia, come lei stesso aveva espressamente richiesto.

“Fino all’ultimo respiro le tenevo la mano” ha ammesso, ricordando quegli ultimi istanti che sono stati terribili per tutti, specialmente per i figli che l’hanno assistita e accudita fino alla fine, dopo tante settimane e terapie, dosi di morfina che l’avevano cambiata e fiaccata anche nello spirito, come mai le era accaduto prima. Sandra Milo se n’è andata così, affrontando a viso aperto un male al quale non avrebbe mai voluto darla vinta ma che l’ha messa di fronte al fatto compiuto.

Il dolore di Ciro De Lollis

“Mamma stammi vicino dammi la forza”, così Ciro si è lasciato andare al dolore nel corso dell’intervista, nella quale ha rievocato tanti bei ricordi di una madre che per lui e le sorelle Azzurra e Debora è sempre stata presente, fonte inesauribili di valori e di entusiasmo. Una madre che ha insegnato loro ad assaporare la vita e a non lasciarsi abbattere di fronte alle difficoltà, anche quelle che sembrano insormontabili.

Poi la confessione più dolorosa: “Se non avessi avuto mio figlio è probabile che me ne sarei andato con lei. (…) Una parte di me se n’è andata via con lei. (…) Lo so che è una cosa brutta da dire”.