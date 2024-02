Sandra Milo è venuta a mancare lo scorso 29 gennaio e a un mese esatto da questo triste evento la figlia Azzurra ha deciso di condividere qualche parola in ricordo della madre. Da quando non c’è più è stata lei a prendere le redini del suo profilo Instagram, dove continua a pubblicare foto, ricordi e a rievocare i momenti più belli al fianco di una donna che è stata per lei, come per i fratelli, un punto di riferimento sotto ogni aspetto.

Un mese senza Sandra Milo

Azzurra De Lollis non si dà pace per la perdita della madre Sandra Milo. Per tutti è l’attrice e icona del cinema che resterà per sempre immortale, per lei e per i fratelli, invece, era e continua a essere tutto. Una madre, un’amica, una confidente e un punto di riferimento, la donna che ha trasmesso loro quei valori che continuano a custodire nel proprio cuore, diventando testimonianza vivente della sua eredità umana.

Il 29 febbraio, a un mese esatto dalla morte dell’attrice, Azzurra ha deciso di condividere un ricordo speciale della madre. Una lunga dedica a corredo di uno scatto privato, che mostra Sandra Milo in tutta la sua naturalezza, senza trucco né inganno. Spontanea e genuina, proprio com’era lei.

“Mamma, com’eri – anzi come sei – bella anche senza trucco! Un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso, un mese esatto senza esser accolta da un tuo abbraccio, un mese esatto senza ascoltare la tua voce se non registrata su whatsapp, un mese esatto senza veder apparire sullo schermo del display il nome ‘mamma’, rispondere e udire ‘quando torni a casa? cosa si mangia stasera?’, un mese esatto senza percepire più il tuo profumo, un mese esatto senza poter stringere la tua mano, un mese esatto senza un tuo ‘ti voglio bene’, un mese esatto senza vedere i tuoi occhi buoni come in una delle tue ultime foto – ha scritto, concludendo con profonda tristezza -. Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione – era il nostro rito quotidiano – perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore“.

L’intervista di Azzurra De Lollis a Verissimo

Azzurra De Lollis, terza figlia di Sandra Milo, aveva rilasciato un’intervista a Verissimo appena pochi giorni fa, come già fatto dal fratello Ciro. Un modo per mantenere vivo il ricordo della madre che, però, sin dall’inizio l’ha messa in grande difficoltà. Entrata in studio con il volto ricoperto dalle lacrime, a stento riusciva a parlare.

Il dolore è troppo grande e non accenna a scemare: “Più passa il tempo e più è peggio – aveva detto ai microfoni di Silvia Toffanin -. Ogni mattina vedo il letto vuoto e mi far star male. Appena ho finito di sistemare le cose voglio andar via. Io l’ho accudita giorno e notte, glielo avevo promesso che non l’avrei più portata in ospedale. Ci ho messo molto a rassegnarmi all’idea che non ci fosse più speranza per lei. Mamma è stata coraggiosa non ha avuto paura di morire, non ha mai pianto, ha sempre sorriso. Ha pianto solo il giorno prima di morire e le ho detto: ‘Mamma vai non ti trattengo so che stai male non restare per noi’. Mi ha stretto la mano due volte poi nel corso della giornata c’era stato un netto peggioramento, le mani erano sempre più fredde e la mattina dopo se n’è andata”.