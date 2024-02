La morte di Sandra Milo ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tantissimi fan, su questo non c’è dubbio. Ma ad affrontare la sua assenza, quella vera, quella di una mamma e di una donna che è sempre stata un punto di riferimento sono soprattutto i tre figli Debora, Ciro e Azzurra. Quest’ultima, che abbiamo visto sprofondare nel dolore insieme ai fratelli sia alla camera ardente che durante i funerali dell’iconica attrice, ha deciso di condividere su Instagram una lettera triste ma anche evocativa, che racconta un altro aspetto della Milo. Inedito e privato, quello di una donna che ha amato tanto nella sua vita anche gli animali, per i diritti dei quali si è sempre spesa in prima persona.

La lettera della figlia Azzurra su Instagram

“Mamma, il nostro Jim ti appoggiava con delicatezza il muso sulle ginocchia, quando ti sedevi in poltrona, e tu lo accarezzavi dolcemente mentre Lady in modo discreto ti leccava la mano”, inizia così il racconto di Azzurra De Lollis, figlia di Sandra Milo, che ha deciso di condividere su Instagram una parte intima e privata della vita dell’iconica attrice. Quella di una donna che ha donato tanto amore anche agli animali, in particolare ai due levrieri, Jim e Lady appunto, che hanno risentito con immenso dolore della sua perdita. Due cani salvati da morte certa e ai quali ha donato una seconda possibilità e una casa.

Sono solo cani, penseranno alcuni, ma spesso dimentichiamo quanto siano creature capaci di un amore incondizionato e di ricambiare ogni gesto, ogni carezza e ogni singola cura e attenzione che venga loro riservata. La straziante lettera di Azzurra non può che colpire profondamente chiunque abbia avuto modo di sperimentare nella propria vita questa forma di amore, ma anche toccare le corde di chi, al contrario, non ha mai vissuto tutto questo.

“Quando hanno intuito che te ne eri andata hanno guaito disperati – prosegue Azzurra nel suo racconto, corredato da due scatti dei Greyhound (questa la razza canina) -. Lui accostava il muso alla bara aperta, deposta nella tua stanza, come a voler cercare ancora le tue carezze mentre gli sgocciolava ininterrottamente il tartufo per lo stress e lei ha iniziato a tremare come una foglia. Non riuscivo a tranquillizzarli. Ora Jim non si separa dal pupazzo che gli hai regalato e conserva ancora il tuo odore e Lady ti cerca con lo sguardo nella linea in cui il mare si incontra col cielo, confondendosi con esso all’orizzonte”.

Poi la promessa, che è anche una rassicurazione per chi avesse dei dubbi a proposito della custodia dei due animali: “Avrò sempre cura di Jim e Lady che sono i miei greyhounds – per quanti si sono chiesti che fine potessero fare, specifico che sono intestati a me fin dal loro arrivo in Italia dall’Irlanda – e sono stati anche i tuoi. Non facevi che ripetere che fra tutti i cani che hanno riempito la tua vita, seguendoti ovunque, fossero i più garbati, i più educati, i più dolci. Ed è vero, mamma, che loro sembrano proprio un lord e una lady inglesi. Ora ti cercano in ogni angolo di casa e ti piangono insieme a me“, conclude Azzurra.

Sandra Milo, paladina dei diritti degli animali

Icona di femminilità, attrice di talento, donna di cultura nel senso più profondo del termine e guerriera sempre in lotta per i diritti di tutti, anche degli animali. Sandra Milo è stata tante cose nel corso della vita piena e intensa che ha vissuto fino all’età di 90 anni, fino alla fine instancabile lavoratrice sempre disponibile a esporsi in prima persona per i principi che riteneva fondamentali.

Uno di questi è proprio quello relativo agli animali, creature innocenti e capaci di immenso amore che per la Milo sono sempre stati una compagnia fedele ma anche al centro delle sue lotte. “Nel difendere gli amici a quattrozampe resterà per sempre nell’anima di chi continua a lottare per un mondo in cui tutte le creature viventi possano conoscere amore, rispetto e libertà“, ha scritto l’associazione Animalisti Italiani Onlus nel messaggio di cordoglio per l’eterna “Sandrocchia”.

“Gli animali sono come noi, hanno la loro vita e i loro amori. Tutte le specie che vivono su questa terra: umani, animali e anche vegetali meritano rispetto”, aveva detto Sandra Milo qualche tempo fa. Una frase che racchiude tutta la sua essenza.