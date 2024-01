Chi è Ciro De Lollis, il figlio di Sandra Milo protagonista dello scherzo tv

Ciro De Lollis è il figlio di Sandra Milo. Si tratta dell’unico maschio tra i tre figli avuti dall’attrice. Lontano dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei palcoscenici, è comparso solo molto di rado in trasmissioni televisive, ma il suo nome è legato a una delle scene più iconiche (nel bene e nel male) della tv italiana. Si tratta di uno scherzo ai danni della donna, avvenuto in diretta tv nel 1990, quando la Milo era impegnata nella conduzione del programma L’amore è una cosa meravigliosa. L’ignara conduttrice stava intervistando due persone sui divanetti, quando è stata collegata con una chiamata in diretta alla quale ha risposto una donna.

Sandra Milo, chi è il figlio Ciro De Lollis

Ciro De Lollis è nato nel 1968 dall’unione di Sandra Milo e Ottavio De Lollis. Secondogenito, fin da piccolo dovette affrontare alcune problematiche famigliari, poiché il padre lasciò la famiglia quando lui era poco più che neonato. La crescita senza un padre venne però sostenuta dalla mamma Sandra, che lasciò il mondo dello spettacolo per dedicarsi a lui, alla primogenita Debora e all’ultima nata, nel 1970, Azzurra.

Ciro è molto riservato. Della sua vita privata si sa poco, se non che ha sposato Vanessa Ceccarini, dalla quale ha avuto il figlio Flavio, unico nipote di Sandra Milo, nato nel 2015. L’uomo tiene alla sua privacy e non ama esporre la sua vita sulle piattaforme social. Sembra però, da quanto rivelato dall’attrice in un’intervista, che Ciro De Lollis abbia a lungo sofferto di una grave forma di depressione: “Il dolore dei figli è insopportabile, i miei ultimi ragazzi hanno avuto un problema serio e sono stati momenti terribili, malattie della testa per cui non c’è cura e per cui la gente si uccide. Ciro li ha avuti e poi grazie a Dio è guarito”.

Sono stati proprio i tre figli, Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis ad annunciare attraverso un post su Facebook la morte dell’amata mamma: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce”.

Ciro De Lollis e lo scherzo a Sandra Milo (che fece scandalo)

A Ciro De Lollis è legato uno scherzo in diretta tv che ha, a suo modo, segnato la storia televisiva italiana. Durante una puntata dello show L’amore è una cosa meravigliosa, condotto da Sandra Milo, nel 1990, una telefonata anonima fece credere alla donna che Ciro fosse ricoverato in ospedale a seguito di un grave incidente stradale, per fortuna mai accaduto. “Che cosa ci fai lì? Tuo figlio ha avuto un grave incidente ed è ricoverato in ospedale”, si sentì dire al telefono.

Le forze dell’ordine riuscirono a rintracciare la colpevole dell’affronto, che si era registrata al centralino con un nome fittizio. Le indagini portarono ad uno studio di via del Corso a Roma dove diverse donne erano impiegate ma nessuna di queste confessò mai di essere l’artefice del tiro mancino.

Si trattò di uno scherzo di cattivo gusto, al limite della decenza, di cui la diretta interessata ha parlato più volte nel corso degli anni. A testimonianza del fortissimo legame coi propri figli, proprio nel salotto di Verissimo una volta la Milo aveva detto: “Vorrei vivere il più a lungo possibile ma solo per poter stare insieme ai miei figli e vorrei morire dopo di loro, così da potergli tenere la mano in quel momento e accompagnarli in quel viaggio” sorprendendo la conduttrice.