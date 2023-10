È commossa e forte, Sandra Milo, durante l’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Soprattutto, è conscia che l’amore non finisce mai, non si esaurisce con la morte, perché è un sentimento fatto anche di ricordi. Il suo rapporto con la morte non è banale né scontato, tanto che ha ammesso di voler morire dopo i suoi figli, nonostante il dolore atroce che questo comporterebbe.

Sandra Milo a Verissimo: il rapporto con la morte

Nessuno di noi pensa volentieri alla morte, perché ognuno di noi reagisce in modo diverso. C’è chi l’accetta come naturale conseguenza della vita, c’è chi matura con il tempo questa accettazione e chi, invece, proprio no, non se la sente di contemplare nemmeno l’idea della morte, per attaccarsi ancor di più alla vita. Dovremmo rispettare ognuna di queste opinioni, come quella di Sandra Milo. A Verissimo, da Silvia Toffanin, ha parlato del suo rapporto con la morte, esprimendo un desiderio destinato a far riflettere. O discutere, a seconda delle proprie opinioni.

“Il pensiero della morte non mi fa paura. Non voglio morire per non lasciare i miei figli. Loro per esempio hanno paura di morire e io vorrei morire dopo di loro, per tenergli la mano e dir loro di non avere quella paura. Sentirei sempre di poter fare ancora qualcosa per loro. So che è strano e che naturalmente sarebbe una sofferenza atroce, ma credo che l’amore supererebbe tutto questo”.

La Milo, che ha compiuto 90 anni l’11 marzo 2023, ha un legame unico e speciale con i suoi figli, ovvero Ciro, Deborah e Azzurra De Lollis. “Io credo che rimangano di noi delle cose quando non ci saremo più, che siamo ancora noi, piccolissimi, invisibili, ma che continuiamo a vivere e amare, stare vicine alle persone che amiamo, in un modo diverso. Mi sono accorta che non si muore mai, che così la morte non esiste. Il pensiero della morte non mi fa paura”.

La scomparsa della sorella

Nel corso dell’intervista del 30 settembre 2023 a Verissimo, la Milo ha parlato delle gioie e dei dolori della sua vita. Come quella violenza mai denunciata, di cui porta ancora oggi i segni. “Sono stata presa a calci sulla testa: avevo la mascella, il naso e le orecchie rotti. Sono stata operata diverse volte e ancora oggi ho qualche problema di udito”.

Poi, commossa e in lacrime, ha ricordato il lutto subito dopo la morte della sorella Maia, che ha lasciato un vuoto enorme nella sua vita. Scomparsa a giugno, per la Milo è stato un duro colpo. “Mia sorella è venuta a mancare ma stava male da un po’, aveva avuto un ictus. Da quando non c’è più, ho un vuoto incolmabile, io l’amavo moltissimo. Con lei non ero mai sola, ci sentivamo sempre al telefono e parlavamo di tutto”.

Nonostante la scomparsa delle donne della sua vita, tra cui la mamma, la nonna e la sorella, l’amore che le legava è rimasto indenne, perché i ricordi non sono mai svaniti, e l’affetto mai consumato. “Resta questo amore infinito che ci siamo date, è stato un regalo meraviglioso. Questo fa essere sempre vicini”.