Sandra Milo ci ha lasciato all’età di 90 anni. Lei che è stata e resta un’icona indelebile del nostro cinema, ma anche emblema di una femminilità che non si è mai risparmiata, sempre in prima linea per difendere ciò che di più caro aveva, quel che riteneva davvero importante. Non tanto la fama quanto, prima di tutto, i figli che amava più di ogni altra cosa al mondo e quegli amici che, martedì 30 gennaio, si sono ritrovati lì, alla camera ardente allestita in Campidoglio, per porgerle un ultimo saluto. Non un addio, ma un arrivederci, perché in fondo al proprio cuore potranno ritrovare il suo sorriso ogni volta che ne cercheranno il conforto. C’erano i figli Ciro, Debora e Azzurra ma anche Caterina Balivo, Alberto Matano e altri, pronti a renderle omaggio nel giorno più triste.

Le parole della figlia Debora

L’apertura della camera ardente allestita in Campidoglio, onore del tutto meritato per l’icona che era e continuerà a essere Sandra Milo – “eterna”, come l’ha definita l’amica Mara Maionchi nel suo ricordo -, è stato un momento intriso di tristezza. In prima fila c’erano loro, i figli Ciro e Azzurra De Lollis e Debora Ergas, come del resto non avrebbe potuto essere altrimenti. Sandra Milo è stata una grande attrice ma soprattutto una grande mamma.

Fonte: ANSA

“Mia madre è stata prima di tutto una madre, una donna libera, una grande testa – ha detto Debora ai presenti -. Mia mamma ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori, ascese, insuccessi, perché nella vita ci sono anche quelli. Ha pagato sempre in prima persona per i suoi errori. E non si è mai vantata delle sue conquiste. Il cinema a volte la ha osannata, a volte l’ha dimenticata, così come altri ambiti artistici, ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità. Se ne è andata da questo mondo senza neanche una casa di proprietà, perché ha sempre donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno”.

Debora Ergas, giornalista, ha ricordato quanto di più bello le abbia insegnato la madre, un “esempio infinito di dignità, indipendenza, testa libera”, che “ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, contro la violenza alle donne (…) quando nessuno ancora ne parlava”.

Da Alberto Matano a Caterina Balivo, il dolore degli amici

Debora Ergas ha voluto ringraziare in particolare Alberto Matano, con il quale lavora a La Vita in diretta e tra i primi arrivati alla camera ardente dell’attrice in Campidoglio. Il giornalista e conduttore era molto legato a Sandra Milo e non solo professionalmente parlando.

Fonte: ANSA

“Lui solo sapeva quanto lei stesse male ma ha tenuto la notizia per sé. Da oggi sei mio fratello“, gli ha detto commossa la figlia dell’attrice. “Ci siamo voluti tanto bene”, aveva scritto Matano su Instagram non appena appreso della triste notizia della sua morte.

Caterina Balivo, che nel suo salotto de La Volta Buona aveva raccolto le prime dichiarazioni di Ciro De Lollis, si è presentata in Campidoglio insieme alla madre Maria Rosaria. Impossibile per lei trattenere l’emozione, come per tutti gli altri amici che si sono via via avvicendati dinanzi all’umile bara di “Sandrocchia”, come la chiamava affettuosamente Federico Fellini. C’erano Paola Saluzzi, Leopoldo Mastelloni, Nadia Rinaldi e Pino Strabioli.

Fonte: ANSA

Il ricordo del figlio Ciro

Il suo nome è legato a un terribile scherzo che fecero alla madre in diretta TV nel lontano 1990. Uno scherzo crudele che colpì profondamente Sandra Milo ma che già allora ci aveva restituito l’immagine di una donna che per i propri figli avrebbe fatto di tutto. E quel Ciro De Lollis, protagonista inconsapevole di quell’episodio, è stato il primo tra i fratelli a prendere la parola a poche ore dalla scomparsa dell’attrice.

Fonte: ANSA

Lo aveva fatto a La Volta Buona, con la voce rotta dall’emozione e dalla tristezza, ed è tornato a farlo alla camera ardente, condividendo un ricordo: “È stata una mamma sincera, vera, molto presente con noi. Una parte di me se n’è andata lassù con lei. Era bella, dolce apprensiva e con una pazienza fuori dal comune. Ha fatto qualsisia cosa per noi. Le ho stretto la mano fino all’ultimo”.

Quando e dove si svolgono i funerali di Sandra Milo

I funerali di Sandra Milo saranno celebrati mercoledì 31 gennaio a partire dalle 12 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, conosciuta anche come Chiesa degli Artisti e dove si sono svolti anche quelli di altri volti noti dello spettacolo e non solo, come Maurizio Costanzo, Monica Vitti e Gina Lollobrigida. L’attrice troverà, poi, sepoltura presso il cimitero del Verano.