Debora Ergas è la prima figlia di Sandra Milo. L’attrice, scomparsa a 90 anni nella sua casa di Roma, se n’è andata circondata dall’amore dei suoi figli, che le sono stati accanto fino all’ultimo. Con la sua primogenita, poi, aveva un rapporto particolare. È stata infatti la prima ad averla resa madre, il ruolo che ha amato di più in tutta la sua vita, e ha condiviso con lei alcuni impegni televisivi che le hanno viste lavorare insieme proprio negli ultimi anni di vita della musa di Federico Fellini.

Chi è Debora Ergas

Figlia di Sandra Milo e di Moris Ergas, è nata a Milano il 10 febbraio 1963. È giornalista professionista dal 2001 ed è una delle inviate di Alberto Matano per il programma La vita in diretta. Sua madre ha lottato molto per tenerla con sé: aveva infatti raccontato di aver affrontato ben 44 processi per ottenere l’affidamento della bambina.

Ospite a Domenica In, aveva raccontato: “Avevo lasciato il cinema per i figli, perché altrimenti il Tribunale dei minori non mi avrebbe affidato la bambina più grande, Debora. Ho passato 44 processi, ho battuto Berlusconi. È stato terribile. Sono l’unico caso in cui la Chiesa, dopo aver concesso la nullità di nozze, ha ritirato tutto e ha rifatto il processo. Io ero già incinta del mio terzo figlio, temevo di perdere la maternità su tutti. Andai dal Cardinale Staffa, capo supremo della Cancelleria, gli dissi: ‘Cardinale io sono disperata, ho paura di perdere i miei figli, appena il Papa esce dal Vaticano mi butto sotto la sua macchina e lui mi dirà: Figliola perché l’hai fatto? e io gli dirò che non ce la faccio più”.

La carriera della prima figlia di Sandra Milo

La primogenita di Sandra Milo e Moris Ergas – morto nel 1995 – è una giornalista ed è una delle inviate di Alberto Matano. Lui, che era molto legato anche sua madre, non è solo un suo collega ma anche un grande amico. Il suo nome compare infatti nel post di ringraziamento che i tre figli hanno scritto nel giorno della scomparsa della loro mamma: “[…] Ringraziamo sentitamente nostro padre Ottavio de Lolllis, l’avvocato Bruno della Ragione, Maurizio Pennesi, Alberto Matano, Cristina Morea, Maria Grazia Cucinotta, Claudio e Pino Insegno, Franco Brel, Angelo Genovese, Franco Lattanzi e sua moglie Rita, Enrico Pola, Federica Di Giacomo, Lorenzo Picone, Luigi Alesi, Angelo De Biasio, Carlotta e Gabriele Malaguti, Marina e Tullio, Maricla Verdesca, Simona Ballarino. E se abbiamo dimenticato qualcuno ce ne scusiamo sentitamente […]”.

La stessa Sandra Milo aveva partecipato come conduttrice al programma di Rai1, insieme alla figlia, occupandosi di una rubrica in giro per l’Italia durante l’edizione estiva del 2020. Nel 2017, Debora Ergas era intervenuta via social per prendere le difese di sua madre dopo l’imitazione di Virginia Raffaele, nella quale si sottolineava la vita tumultuosa dell’attrice: “Peccato quelle battute, nei panni di una signora di quasi 84 anni dichiarati, che è stata musa di Fellini”.

L’attrice si era sempre detta molto orgogliosa della sua primogenita, avuta prima di Ciro e Azzurra De Lollis: “Debora ha sempre saputo quello che voleva, ma quello che mi piace di lei è la sua grande onestà intellettuale perché lei è una giornalista, ma non si limita a raccontare, ma ascolta e s’informa”.