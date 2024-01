Fonte: IPA Sandra Milo, tutta la vicenda del matrimonio cubano

Una vita sotto i riflettori, non solo per i tanti film ai quali ha preso parte e ai numerosi programmi televisivi, ma anche per gli amori: Sandra Milo ha vissuto storie importanti, oltre ai matrimoni e ai padri dei suoi figli, è stata legata per tanti anni a Federico Fellini. In tempi più recenti, invece, negli anni Novanta, ha vissuto una love story con tanto di matrimonio con il colonnello cubano Jorge Ordoñez. Una relazione ammantata anche da un pizzico di mistero, infatti c’era chi aveva messo in dubbio la sua veridicità.

Jorge Ordoñez, perché c’è il mistero delle nozze con Sandra Milo

Erano gli anni Novanta e all’epoca fecero scalpore le nozze di Sandra Milo con Jorge Ordoñez, colonnello cubano. I due si erano sposati a Ciego de Avila, nell’agosto del 1990: le foto dell’epoca vedono l’attrice in bianco seduta a un tavolo insieme a Jorge Ordoñez e in compagnia dei rispettivi testimoni. Era davvero un colonnello? Forse, lui le aveva detto così e lei gli aveva creduto, ma anche su quell’aspetto resta il mistero.

Un matrimonio, il loro, che aveva fatto scalpore perché erano stati sollevati dei dubbi sulla sua autenticità. Al settimanale Oggi Sandra Milo, che è mancata a 90 anni, nel 2019 ha raccontato qualcosa di più. Ad esempio ha spiegato che lei non aveva ammesso che il matrimonio fosse falso e in merito al loro legame aveva aggiunto: “Io ho vissuto una bellissima storia romantica che purtroppo è durata poco – si legge -. Tutto è stato rovinato dalla guerra tra giornali concorrenti”.

Nell’intervista Sandra Milo aveva ammesso che – ad esempio – il coccodrillo comparso nelle foto era finto: “Quello sì! Ne avevamo trovato uno impagliato e c’eravamo inventati la storia che Jorge sparava al coccodrillo per salvarmi”.

Si diceva che tutto fosse stato studiato a tavolino e in merito lei stessa aveva spiegato alla rivista: “È vero che noi siamo andati a Cuba con l’idea di inventarci qualcosa, ma poi abbiamo incontrato questo ragazzo e a me è piaciuto motissimo. Lì è molto facile sposarsi e divorziare e il matrimonio non è vincolante come il nostro, civile o religioso che sia – aveva aggiunto -. Così abbiamo fatto le cose per bene: mi sono sposata al Palacio de los Matrimonios, il municipio, con tanto di testimoni”.

Cosa era accaduto dopo le nozze

Quindi nessun mistero? La storia delle nozze era vera? A Oggi Sandra Milo aveva spiegato la sua versione dei fatti, aggiungendo ciò che era accaduto in seguito. Ad esempio, poi Mike Bongiorno aveva chiesto al neo sposo di presentarsi in Italia con la moglie “vera”. Gli erano state offerti 200 milioni di lire. L’attrice aveva rivelato che aveva l’uomo aveva provato a partire per l’Italia con la ex moglie, ma che non ci era riuscito. Allo stesso tempo lei non era più tornata a Cuba.

Al giornale, però, aveva affidato i ricordi di quella che non aveva esitato a definire una “bellissima avventura”. E quando le è stato chiesto se fosse ancora sposata, l’attrice aveva risposto: “Non penso, però è probabile”.

Senza dubbio si tratta di una storia avvolta nel mistero, che lei ha lasciato proprio così. Del resto è proprio così che ci si immagina possa gestire tanto rumore mediatico una vera diva.