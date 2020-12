Oggi è un altro giorno, Sandra Milo si racconta: il passato difficile e l’amore per Fellini

editato in: da

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno, lo show condotto da Serena Bortone: nel corso dell’ultimo appuntamento abbiamo visto in studio Sandra Milo, che si è raccontata a tutto tondo. La splendida attrice è tornata a parlare della sua infanzia difficile e del dolore per la morte della mamma, ma ha anche rivelato qualcosa sui suoi grandi amori.

È una delle ultime, vere dive italiane e all’età di 87 anni è ancora una donna stupenda: Sandra Milo ha di recente posato per la copertina del magazine Flewid, in uno scatto affascinante e sensuale, che ha saputo rapire i lettori. La sua gioia di vivere è contagiosa, e ai microfoni della Bortone parla di felicità, un argomento difficile eppure per lei così importante: “Mi rende felice un raggio di sole che entra dalle tapparelle la mattina, mentre sono a letto. E poi il mio nipotino che ha 5 anni e mezzo, è intelligentissimo ed è la mia vita”.

E se oggi la vediamo così, sempre con il sorriso sulle labbra, nel suo passato si celano drammi che hanno lasciato un segno profondo, incancellabile. “Dopo la guerra abbiamo perso tutto” – ha rivelato la Milo. “Vivevo con mia nonna e una sorella più piccola. Ero molto legata a mia mamma, un giorno sono andata a trovarla in carcere e sono riuscita a parlare con lei attraverso la porta, scoprendo che era ancora viva. Avevo 12, 13 anni e non sapevo come tornare a casa la sera, da sola al buio”. Un’infanzia difficile, trascorsa in quello che, per il nostro Paese, è stato un periodo devastante.

Ma anche in età adulta Sandra Milo ha dovuto affrontare un momento particolarmente doloroso: sua mamma, quando aveva all’incirca 50 anni, si è ammalata di tumore ed è rimasta paralizzata. “Era una donna piena di vitalità, ma non voleva più vivere così. E poi aveva perso la speranza” – ha spiegato l’attrice. Quindi è stata lei ad accompagnarla oltre la vita, in un passaggio che le ha scatenato una sofferenza indicibile: “Non ho rimorsi, l’ho fatto con grandissimo dolore perché l’amavo tantissimo“.

Sandra Milo ha avuto molti grandi amori nella sua vita. È stata sposata quattro volte e ha dato alla luce tre figli, ma ha intessuto molte più relazioni sentimentali, come quella con il regista Federico Fellini: “Era meraviglioso, sapeva leggere nell’animo della gente. L’ho amato tantissimo”. All’epoca erano entrambi sposati, ma hanno vissuto comunque uno splendido flirt: “A volte i grandi sentimenti ti colpiscono in maniera così violenta che non ti puoi ribellare, non valgono le ragioni. Non sei tu che hai l’amore, è l’amore che si impossessa di te”.