Massimiliano Varrese è uno dei protagonisti del "Grande Fratello" ma il 19 febbraio si preannuncia come una puntata molto difficile per lui

Fonte: IPA Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è uno dei protagonisti del Grande Fratello. Tanto amato quanto discusso, l’attore e ballerino è spesso al centro delle discussioni soprattutto per il suo rapporto con Beatrice Luzzi, tutt’altro che idilliaco, ma anche per le diverse storie d’amore che dall’inizio ha cercato di realizzare con le concorrenti della Casa. Prima con Heidi Baci, uscita per prendersi cura di sua madre, e poi con Monia La Ferrera – con la quale aveva già avuto una relazione – successivamente eliminata al televoto.

Anticipazioni Grande Fratello, guai per Massimiliano Varrese

Al centro del racconto c’è ancora lui, Massimiliano Varrese, concorrente di punta di quest’edizione del Grande Fratello così rinnovata e diversa del reality di Canale5. L’attore romano è infatti pronto a scoprire che Monia La Ferrera ha voltato pagina da quando è uscita dalla Casa e avrebbe iniziato una relazione con il fratello di Greta Rossetti, Joseph, anche se per il momento si parla solo di una conoscenza. L’indiscrezione è stata lanciata da Rebecca Staffelli e la diretta interessata non ha smentito: “Avete fatto voi da Cupido. La sera che sono uscita, ci siamo incontrati in corridoio ed è stato un colpo di fulmine. Adesso ci stiamo conoscendo”.

Di questa novità sarà messo al corrente l’inquilino più chiacchierato della Casa, con un’incursione di Alfonso Signorini che pare abbia preparato una bella sorpresa per lui. Il suo carattere, comunque, non è più quello del suo ingresso nella Casa. Coi mesi si è stancato, anche di litigare, e non si sa mai come potrebbe reagire alle novità. Si potrebbe dire che è esausto: i mesi trascorsi all’interno del gioco sono davvero tanti e ogni cosa è motivo di sconforto.

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi

Uscito dalla Casa per un nuovo malore, potrebbe fare ritorno in gioco già dal 19 febbraio. A rassicurare gli inquilini ci aveva pensato il conduttore Alfonso Signorini: “Giuseppe sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave, sta bene ma è giusto approfittare di questo momento per fare tutti gli accertamenti che il caso ritiene”.

Il concorrente, che sta decisamente meglio, potrebbe quindi fare presto ritorno. Si tratta comunque della seconda uscita in poco tempo, sempre per lo stesso motivo, ma dagli accertamenti sembra che sia emerso un quadro della situazione abbastanza rassicurante e – per questo – il suo rientro all’interno del loft di Cinecittà potrebbe non essere distante nel tempo.

E ancora, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti sono ora liberi di vivere a pieno la loro amicizia dopo che, con l’uscita di Vittorio Menozzi, non ci sono più impedimenti per una frequentazione più approfondita. L’ex di Mirko Brunetti, uscito dalla Casa in gran segreto ma con una lettera per la sua Perla Vatiero, era infatti contesa tra i due concorrenti ma ora che è rimasta da sola con uno dei due la situazione potrebbe cambiare. Infine, sembra proprio che l’amicizia tra Perla, Anita e Letizia fosse solo una questione di facciata. La resa dei conti è attesa in diretta, il 19 febbraio, nella diretta del lunedì di Grande Fratello.