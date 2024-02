Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Festival di Sanremo è terminato e si torna rapidamente alla normalità. Alfonso Signorini presenta la puntata del lunedì del Grande Fratello, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come voce dei social, mentre i 4 nominati si stanno giocando le ultime carte per rimanere in gara e arrivare fino alla finale. La diretta del 12 febbraio va in onda su Canale5, subito dopo Striscia La Notizia.

Anticipazioni Grande Fratello, cosa succede il 12 febbraio

4 nominati e un triangolo amoroso già pronto per smuovere la Casa. Greta Rossetti, entrata come fidanzata di Mirko Brunetti e poi diventato rapidamente un suo ex, sembra essere interessata a Vittorio Menozzi ma anche a Sergio D’Ottavi. Un’amicizia profonda che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. L’intervento di Alfonso Signorini, atteso per la diretta, potrebbe essere provvidenziale. Non è infatti raro che le parole del conduttore siano in grado di cambiare completamente gli equilibri all’interno del loft di Cinecittà.

Perla Vatiero, nemica numero 2 di Beatrice Luzzi dopo Massimiliano Varrese, è indecisa sui sentimenti che prova per il suo ex Mirko. Sembra confusa, soprattutto dopo il loro ultimo incontro. Lui non ha di certo contribuito a chiarirle le idee, e anzi, l’ha fatta tornare indietro di mesi mettendo in dubbio la decisione di chiudere la loro relazione durata molti anni. Nella puntata di lunedì, però, riceverà una bella sorpresa dalla sorella Loana alla quale è molto legata e che considera come il suo punto di riferimento.

Chi sono i nominati

Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Federico Massaro e Stefano Miele sono i nominati della puntata del 12 febbraio. Vittorio, in particolare, potrebbe dover lasciare la Casa per motivi diversi dal televoto o comunque essere oggetto di un rimprovero da parte del conduttore. Il concorrente si è infatti lasciato andare a delle confidenze poco delicate e che riguardano il suo rapporto intimo con Luzzi: “Quello cose che ci siamo dette nel letto io e te, me le ha detto in modo approfondito. Mi ha detto delle cose sia oggi che ieri, mi ha raccontato tutto nel dettaglio, agghiacciante. Mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa, ha paura che esca questa cosa“, ha raccontato Greta Rossetti a Letizia Petris e Paolo Masella, riportando così delle confessioni che Menozzi avrebbe dovuto tenere per sé.

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi si è comunque incrinato da molto tempo, come quello con Giuseppe Garibaldi, e – senza timore di essere sentito – ha rivelato questi dettagli a Greta Rossetti, alla quale si è invece avvicinato moltissimo. I concorrenti sono usciti dalla Casa per una gita fuori porta che hanno ricevuto come premio: il concorrente si è quindi sentito libero di lasciarsi andare a delle confidenze su altre persone che – probabilmente – non gradiranno questo suo slancio di sincerità nei confronti della compagna d’avventura con la quale sta provando costruire qualcosa.

La puntata del Grande Fratello del 12 febbraio va in onda in diretta su Canale5 il 12 febbraio, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia, e in streaming su Mediaset Infinity. La puntata rimane disponibile sulla piattaforma anche nei giorni successivi, insieme ai video in pillole dei diversi momenti che hanno caratterizzato la puntata.