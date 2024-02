Beatrice Luzzi ha chiesto di non essere votata ma il pubblico del "Grande Fratello" pare non aver raccolto il suo appello

Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Torna l’appuntamento del lunedì con il Grande Fratello. Nella puntata del 12 febbraio potrebbe esserci un’eliminazione illustre, ma i sondaggi sembrano vertere in un’altra direzione. Beatrice Luzzi ha infatti chiesto di non essere votata come preferita per poter lasciare il gioco e tornare dai suoi familiari, ma sembra che il pubblico non abbia accolto il suo appello e abbia continuato a indicarla come concorrente del cuore. Dopotutto, senza di lei non ci sarebbe divertimento. Quale senso avrebbe eliminarla a molte settimane dalla finale?

Sondaggi Grande Fratello, chi esce

Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Federico Massaro e Stefano Miele sono i nominati della puntata del 12 febbraio. Il televoto è già aperto e, per questa volta, non serve a indicare il preferito ma il prossimo eliminato dalla Casa di Cinecittà. I sondaggi parlano chiaro, nonostante le sue ripetute richieste, ed è quindi molto difficile che sia lei a uscire dato che è la preferita per oltre il 47% dei votanti. Segue Federico Massaro, che a poco a poco si sta avvicinando al pubblico, e Stefano Miele, che supera il 17%.

A rischio, invece, è Vittorio Menozzi, finito in coda alla classifica delle preferenze e che quindi potrebbe essere il primo eliminato della puntata di stasera. È altrettanto vero che le percentuali degli ultimi due sono molto vicine tra loro e che, quindi, potrebbero mostrare scenari inaspettati in diretta. L’eliminato potrebbe quindi essere Stefano Miele, che ha rischiato più volte di lasciare la competizione nella quale è entrato da poche settimane. Ha superato inoltre un provvedimento disciplinare ed è sempre in coda alle preferenze del pubblico.

Perché Beatrice Luzzi vuole uscire

Sono passati molti mesi dalla prima puntata e Beatrice Luzzi ha attraversato momenti difficilissimi. Da un lato, le aperte ostilità da parte dei suoi compagni d’avventura e dall’altro la morte del padre Paolo, per la quale era anche uscita dalla Casa. Ora che ha abbandonato anche la sua amica Fiordaliso, pare che non abbia più motivi per rimanere in gioco e ha chiesto di non essere votata per essere salvata.

“Vorrei che il pubblico riflettesse su quello che vede il giorno e non durante la puntata. I video che si mostrano in puntata sono uno su quindici. Nel senso che i ragazzi parlano continuamente di me ed io ho parlato quella volta di Massimiliano… e poi, chiaramente va in onda solo quello. Hanno parlato, per mesi, di me, parlando di strategie per eliminarmi. Dicendo le peggio cose. Io ho detto non equilibrato ad uno ed individualista all’altra. Non mi sembrano cose gravi ma dati di fatto. Poi, ho detto, un altro napoletano perché sono personalità forti. Ed è un complimento. Si sa che io amo Napoli e canto sempre canzoni napoletane”, ha spiegato.

Nella puntata del 5 febbraio, l’attrice romana aveva ricevuto anche i rimproveri di Alfonso Signorini, che è sempre stato dalla sua parte, ma i continui scontri con gli altri coinquilini hanno spinto il conduttore a riprenderla per invitarla a una riflessione. Il cerchio sembra tutt’altro che chiuso e, nella prima puntata della settimana, ci sarà spazio per parlare ancora di lei e dei suoi rapporti con gli altri inquilini della Casa.