Fonte: IPA Alfonso Signorini

La competizione del Grande Fratello è entrata nel vivo. I concorrenti desiderano raggiungere la finale, che ancora non ha una data certa, e i sondaggi rivelano chi è a rischio tra gli inquilini che sono finiti in nomination. I nomi si ricorrono e c’è sempre quello di Beatrice Luzzi, croce e delizia della Casa, ma anche quello di Stefano Miele, che potrebbe uscire lunedì 12 febbraio.

Grande Fratello sondaggi, chi esce

Il televoto del 5 febbraio non è eliminatorio ma è utile per decidere chi, tra i nominati, è il primo a finire in nomination per l’uscita in programma per il 12 febbraio 2024. Secondo quanto indicato da Forumfree, Stefano Miele sarebbe il primo candidato all’eliminazione con il 7,8% delle preferenze. Può invece stare tranquilla Beatrice Luzzi, che ottiene il 51,3% delle preferenze, confermandosi quindi la più votata. Dovrebbero essere al sicuro anche Letizia Petris, che si prende il 25,1%, e Vittorio Menozzi, con il 15,72% delle preferenze.

Stefano Miele rischia ancora dopo le tantissime nomination e il televoto flash, che era stato aperto a seguito di una violazione del regolamento che aveva richiesto un provvedimento disciplinare. Il suo ingresso tardivo non ha aiutato ma è stato lui il responsabile del rilancio del brano di Rosanna Fratello – Se t’amo, t’amo – scritto da Cristiano Malgioglio e tornato alla ribalta proprio grazie alle esibizioni viste all’interno del loft di Cinecittà.

Chi era uscito il 29 gennaio

Il televoto dell’ultima puntata del Grande Fratello aveva fatto una vittima illustre. Parliamo di Monia La Ferrera, che aveva appena ritrovato il suo ex Massimiliano Varrese. Le cose tra loro non sono mai ingranate davvero, anche se l’affetto tra loro si era riacceso rapidamente. La minaccia di un certo Giovanni, che apparteneva comunque al passato della concorrente, è definitivamente caduta nel vuoto con la sua uscita.

L’eliminazione non aveva destato scalpore, anche se in molti scommettevano su Stefano Miele, ma la sua uscita ha rotto definitivamente l’idillio con il ballerino e attore. La madre di lei, però, non ha gradito il suo comportamento in puntata ed è intervenuta sul suo Instagram per esprimere tutto il suo risentimento: “Massimiliano ha finto in puntata di non sapere nulla screditando la verità di mia figlia che è stata chiara sin dall’inizio. Così come lui ha mostrato agli inquilini dolore… Dolore che poi si è rivoltato in Casa verso mia figlia… Vedi le ultime nomination che non avevano nulla contro mia figlia, ma difendevano Massimiliano facendolo passare per vittima”.

Quel che è certo, è che tra loro non c’è mai stato davvero niente, se non un rapporto d’amicizia che non si è evoluto in qualcosa di più importante. Si tratta del secondo tentativo per Massimiliano Varrese, che aveva già provato a trovare una compagna approfondendo il legame con Heidi Baci, che ha lasciato il gioco dopo l’ingresso di suo padre. Oggi, l’ex concorrente del Grande Fratello si trova in Albania per partecipare a un gioco analogo e ha parlato proprio della sua esperienza in Italia. Ufficialmente, era uscita per prendersi cura di sua madre che aveva attraversato un periodo particolarmente difficile.