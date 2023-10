Letizia Petris è una delle concorrenti più amate dell’edizione 2023 del Grande Fratello. La splendida fotografa riminese, che ha preso la sua avventura all’interno del reality come una rinascita, ha una storia di dolore alle spalle ma ha dimostrato di saper guardare avanti e lasciar parlare sempre le emozioni, alle quali non rinuncia nonostante la vita l’abbia già messa a dura prova. Scopriamo di più su di lei.

Letizia Petris, la concorrente fotografa del GF

Fa parte del gruppo dei cosiddetti Nip, quelli che Pier Silvio Berlusconi ha fortemente voluto per cambiare alla radice tutto quello che non andava nel programma. Un livello troppo basso, a suo dire, che ha richiesto un restyling completo a cominciare dai concorrenti. E, in questi illustri sconosciuti – o per meglio dire persone comuni – c’è anche Letizia Petris.

Lei è giovanissima e già molto amata tra i concorrenti. È nata a Cesena l’8 giugno del 1999 e vive a Coriano, in provincia di Rimini. È seguitissima sui social e vanta una laurea in Digital Marketing. Oggi lavora come fotografa ed è amministratrice di una pagina social che contiene alcuni dei suoi scatti in cui compaiono diversi personaggi noti al mondo di Instagram. A Sorrisi e Canzoni Tv, aveva raccontato: “Un difetto è che sono molto permalosa, un pregio è che credo molto nei sentimenti. Me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita”.

Di lei sappiamo inoltre che è fidanzata con un ragazzo di nome Andrea Contadini ed è per rispetto a lui che ha deciso di non lasciarsi andare con Paolo Masella, suo coinquilino, che le ha dichiarato i suoi sentimenti. Lei, però, si è dimostrata irremovibile: “Io adesso devo anche stare attenta a come parlo. Se fossimo fuori in un parchetto ti direi altre cose. Ma qui ogni singola frase potrebbe essere usata contro di me in puntata. Ma quando hai capito che ti piaccio? Comunque io non sono così convinta che non ti piaccia Anita. Resta il fatto che sono molto lusingata come donna e questo voglio ammetterlo. Un uomo con una testa come la tua che ha un interesse mi lusinga”.

Fonte: IPA

Le polemiche intorno alla partecipazione

Come abbiamo anticipato, Letizia Petris fa parte della cerchia dei Nip che hanno rinnovato il Grande Fratello. Eppure, ben prima del suo ingresso nella Casa, c’è stato chi ha protestato. Letizia Petris, infatti, non sarebbe una perfetta sconosciuta. I suoi follower sono infatti tanti e, in più, ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha incontrato Can Yaman e con lui si è scattata una foto.

Nonostante le polemiche intorno alla sua partecipazione, è comunque entrata a far parte del cast e si sta distinguendo per la sua sensibilità. E, nonostante l’età, ha già sofferto molto. Della morte del padre, aveva raccontato: “Mi manca, sembra che la nostalgia non vada mai via. È iniziato tutto da una febbre. È entrato in ospedale e mia madre mi ha detto che aveva la leucemia. Il 25 dicembre, dopo pochi giorni dal ricovero, lo abbiamo messo in coma farmacologico. Non ricordo più la sua voce. Non ho avuto la possibilità di godermi i momenti con lui perché non sapevo quanto veloce stessero andando le cose. Gli ripetevo che non doveva morire perché doveva portarmi all’altare. È stato tutta la mia vita. Mentre era all’ospedale imbottito di medicine, continuava a dirmi che ero bellissima, che non aveva mai visto una donna più bella. Fino all’ultimo secondo è rimasto mio padre”.