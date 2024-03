Fonte: IPA Anita Olivieri

Si rinnova l’appuntamento con il Grande Fratello, stabile nella puntata del lunedì che ha perduto solo una volta. Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli conduce la 43ª diretta con il reality show più longevo della tv e vicinissimo alla finale. Da settembre, invece, sembra passato moltissimo tempo: dai primi ingressi fino alle eliminazioni clamorose – ultima delle tante, quella di Grecia Colmenares – il tempo è volato via rapidamente e l’11 aprile scopriremo chi è il vincitore di quest’edizione.

Anticipazioni Grande Fratello, è amore tra Anita e Alessio

Si sono corteggiati per qualche settimana ma Anita aveva ancora nel cuore il suo grande amore, Edoardo, che aveva perfino definito come possibile padre dei suoi figli. A liberarla da questi pensieri così opprimenti ci ha però pensato Alfonso Signorini, che l’ha messa in contatto diretto con il suo ex il quale era chiamato a telefonarle in diretta qualora avesse voluto chiarire con lei. Il telefono a rotella non ha però squillato, segno che lui davvero non aveva più niente da dirle, e l’ha così lasciata libera di fare le sue scelte.

Il conduttore ha colto la palla al balzo e ha offerto ad Anita e Alessio una romantica cena nella suite che si è conclusa con un bacio appassionato, quello che era atteso da tempo, mettendo così (probabilmente) la parola fine alla storia d’amore che pensava di riprendere dopo la conclusione della sua avventura all’interno del loft di Cinecittà. Solo il tempo ci dirà se li lega un sentimento vero oppure no, intanto si godono gli ultimi giorni nella Casa all’insegna della passione e della spensieratezza.

Lo scontro tra Perla e Letizia

Con l’approssimarsi della finale, gli equilibri anche tra i concorrenti più vicini iniziano a crollare. È il caso di Letizia Petris e Perla Vatiero, protagoniste di uno scontro molto acceso e per motivazioni assai banali. Letizia non avrebbe infatti gradito la scelta della sua amica di fare la radio con Beatrice Luzzi e Greta, motivo per il quale ha deciso di affrontare a viso aperto la sua amica in uno scontro che ha coinvolto anche Massimiliano Varrese.

La leader dei giovani, com’è stata definita più volte Perla, inizia a perdere terreno sui suoi compagni che ora cominciano a pensare al proprio percorso, senza curarsi troppo dei legami che si sono instaurati con il tempo. Non è più il momento di lasciarsi andare ai facili sentimentalismi: il vincitore del Grande Fratello è solo uno.

Quando e dove va in onda

Grande Fratello è visibile in prima serata su Canale 5, tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti. Inoltre, non mancano le finestre in day-time su Canale 5 e su Italia 1. Grazie a Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram) è possibile seguire le vicende della Casa e rimanere sempre aggiornati. Su Mediaset Infinity e il sito ufficiale, inoltre, torna GF Party, lo show live streaming, condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dianetti.