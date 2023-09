“Grande Fratello 2023”, chi sono i concorrenti (tra Nip e Vip)

Ci attende una nuova, rivoluzionaria edizione del Grande Fratello. Questa è stata la promessa di Pier Silvio Berlusconi in sede di presentazione dei palinsesti e Alfonso Signorini, conduttore per la quinta volta consecutiva, ha lavorato duramente per assecondare le sue richieste. Il cast è ricco e variegato, con l’attenzione puntata verso le storie dei protagonisti e non sul loro desiderio di apparire. Bando al trash: si torna alle origini. Senza etichette, Vip o Nip, ma con l’idea di riportare in onda l’esperimento sociale che era stato il reality nell’ormai lontano 2000.

I concorrenti Vip

Mettere insieme un cast così eterogeneo non è stato per niente facile. Tutt’altro. Sembra infatti che alcuni dei nomi pensati per la stagione 2023 di Grande Fratello siano passati al vaglio dell’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso per il netto cambio di rotta del programma, scivolato nell’eccesso di trash da troppi anni a questa parte. La vera novità consiste proprio nel cast, che è composto da personaggi famosi e da persone comuni, in un mix completamente inedito anche per il pubblico.

Tra i Vip troviamo il nome di Alex Schwarzer, il primo tra i nomi resi ufficiali. Il campione olimpico di marcia, sotto squalifica per presunta assunzione di doping, ha promesso di allenarsi all’interno della Casa per partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per lui rappresenta, davvero, l’ultima speranza di tornare a gareggiare ad altissimi livelli.

Al nome dell’atleta si aggiunge quello di Grecia Colmenares, straordinaria interprete di telenovelas anni ’80 e ’90. L’attrice è stata ospite a Verissimo, dove ha dichiarato: “Far parte di questo reality era il mio sogno, perché penso sia il posto per farmi vedere da tutte le persone che mi hanno seguito a lungo nelle soap opera qui in Italia. Ho chiesto a mio figlio se fosse felice del Grande Fratello e mi ha detto che se ero felice io lo era anche lui. Mi guarderanno 24 ore su 24, sapranno come lavo, come cucino, tutto quello che farò. Ma sono pronta. Non sono solo dolce e buona, ma se qualcuno mi farà del male non resterò tranquilla”. Nel cast anche Beatrice Luzzi, celebre per il ruolo di Emma Bonelli nella soap Vivere, che ha voglia di rimettersi in gioco.

Ma se è vero che i nomi ufficiali sono soltanto tre (almeno per ora), nelle scorse settimane è girata sempre più insistente la voce sulla partecipazione di un altro Vip di nostra conoscenza: il giornalista Giampiero Mughini. La sua presenza – seppur non confermata dalla produzione – era praticamente certa ma, a poche ore dall’inizio del Grande Fratello, TvBlog ha anticipato che non potrà partecipare al reality per non ben precisati “motivi personali”.

I concorrenti Nip

Sono tre i nomi confermati tra i concorrenti Nip. L’intero cast è composto da 22 nomi, ma Alfonso Signorini ha deciso per la suspence e ha preferito annunciare tutti i nomi durante la diretta per la prima puntata. Tra i non famosi troviamo comunque Letizia Petris, una fotografa laureata in comunicazione e marketing; Giselda Torresan, operaia turnista e Vittorio Menozzi, ingegnere con l’hobby per la musica e per la moda.

Cambia anche il comparto opinionisti, che perde Sonia Bruganelli e Orietta Berti, per fare spazio a un solo nome e scelto con molta cura. Si tratta di Cesara Buonamici, che ha raccolto la sfida con grande entusiasmo. Ospite di Verissimo, ha rivelato di essere stata operata per rimuovere un tumore al seno: “Per fortuna è stato preso in tempo, ho fatto l’intervento e tutto ciò che era necessario fare, è stato fatto tutto rapidamente e per fortuna è andato tutto bene”. Al posto di Giulia Salemi, in studio per il commento social, arriva la speaker radiofonica Rebecca Staffelli.