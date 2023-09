“Verissimo”, Cesara Buonamici: “Ho avuto un tumore al seno”. Il racconto della malattia

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Cesara Buonamici si apre in una lunga intervista a ‘‘Verissimo’ dove, in lacrime, racconta di aver avuto un tumore al seno. La sua carriera brillante nel mondo del giornalismo l’ha portata a occupare la scrivania di uno dei telegiornali più amati dagli italiani, il TG5. La sua personalità solare ha fatto di lei una delle figure più affascinanti e stimolanti del panorama televisivo. Ecco quindi che nel salotto di Canale 5, Cesara rivela di aver avuto un tumore al seno. Il suo racconto da Silvia Toffanin parla di coraggio e di forza contro la malattia e l’importanza della prevenzione.

Cesara Buonamici a ‘Verissimo’

L’intervista a ‘Verissimo’, condotta da Silvia Toffanin, è stata un momento toccante e sincero nella vita di Cesara Buonamici. Nel salotto televisivo la giornalista era di fronte a milioni di spettatori e accanto al suo prossimo “parter in crime”Alfonso Signorini. Qui la conduttrice decide di condividere un segreto delicato e profondo: “Ho avuto un tumore al seno”. Le sue parole hanno toccato il cuore di chiunque l’abbia ascoltata, dimostrando il suo coraggio nel raccontare una storia così personale e intima.

Il racconto della malattia

Nel corso dell’intervista a ‘Verissimo’, la prossima conduttrice del Grande Fratello ha condiviso un momento di vita che ha segnato profondamente il suo percorso: la sua lotta contro il cancro al seno. Silvia Toffanin dopo il video messaggio delle colleghe, chiede con curiosità: “Le ragazze del Tg5 hanno parlato di un momento complicato. Non so se lo vuoi raccontare. Spero tutto bene”.

Qui Cesara Buonamici con le lacrime agli occhi dichiara: “E’ stato un tumore al seno”. La conduttrice continua: “Per fortuna è stato preso molto in tempo e quindi io ho fatto le cure che dovevo fare. Ho trovato sulla mia strada persone straordinarie. A cominciare dalla dal nostro Luciano Onder che mi ha subito indirizzato alla professoressa Daniela Terribile. Grazie a Dio è andato tutto bene”. La giornalista ha anche ringraziato suo marito Joshua Kalman, che non le ha mai lasciato la mano.

Questa rivelazione ha generato un gelo in studio, ma anche un profondo senso di ammirazione per la sua forza interiore. Fortunatamente, Cesara è stata in grado di affrontare la malattia grazie alla tempestiva diagnosi e alle cure appropriate. Ha espresso la sua gratitudine per le persone straordinarie che ha incontrato lungo il percorso, inclusa la professoressa che ha svolto un ruolo cruciale nella sua guarigione.

“Mi ha salvato la prevenzione”

Cesara Buonamici ha sottolineato l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Ha evidenziato che molte donne soffrono di questa malattia e insiste sull’importanza di sottoporsi a controlli regolari. La prevenzione, secondo Cesara, ha fatto la differenza nella sua vita e le ha permesso di superare questa sfida. “Perché io mi sono salvata con la prevenzione” confessa. Da quel momento in poi ha deciso di dedicare il suo impegno a sostenere iniziative di controllo e prevenzione del cancro al seno, contribuendo a diffondere consapevolezza tra le donne.

Le colleghe del TG 5

La chiacchierata nel salotto di ‘Verissimo’ però, è cominciata con un video che aveva come protagoniste le colleghe di Cesara Buonamici del TG 5. Paola Rivetta, Elena Guarnieri e Costanza Calabrese hanno infatti condiviso il loro affetto per Cesara, sottolineando quanto sia stata importante nelle loro carriere giornalistiche. Questo elogio non si è limitato alla sfera professionale ma ha evidenziato anche il legame personale tra le colleghe. La solidarietà e l’amicizia tra donne sono stati messi in primo piano, dimostrando l’importanza delle relazioni nella vita di Cesara.