“Verissimo”, la data di inizio e i primi ospiti: la scelta della Toffanin

Verissimo porta ormai la firma di Silvia Toffanin, pronta a tornare ogni anno per rendere emozionante il sabato pomeriggio. E non solo: ormai è confermato il doppio appuntamento alla domenica. Segno di un programma che funziona e che convince la Rete e il pubblico stesso, rimasto fedele alla conduttrice sin dal 2006. L’edizione del 2023 di Verissimo è prontissima a partire: chi sono i primi ospiti, la data di inizio e tutte le anticipazioni.

Verissimo 2023, quando torna Silvia Toffanin

Le prime puntate di Verissimo vanno in onda sabato 9 e domenica 10 settembre 2023. Ci siamo, dunque: Silvia Toffanin sta per tornare alla conduzione di uno dei programmi pomeridiani più amati di Mediaset. Dopo una lunga estate, la conduttrice è più carica che mai. E ciò è supportato dai nomi degli ospiti della prima puntata: una scelta stuzzicante a dir poco.

Ad avere annunciato i primi ospiti è stato il profilo social della trasmissione, ed entrambi sono già stati a Verissimo. Dal settembre del 2006, la Toffanin ne ha ormai preso le redini, raccogliendo l’eredità di Paola Perego: quasi vent’anni di conduzione impeccabile, in cui – ovviamente – è cresciuta insieme al programma, fino a renderlo a propria immagine e somiglianza.

Chi sono gli ospiti della prima puntata

Due volti noti e amatissimi. Uno sportivo e una conduttrice. Ad aprire le danze, infatti, è Gianmarco Tamberi, il campione di salto in alto, che ha conquistato l’oro ai Mondiali di Atletica di Budapest. Sulla pagina social di Verissimo, è stato presentato come un sognatore: “Un sognatore che non si è mai arreso, l’uomo d’oro del salto in alto: sabato a Verissimo il grande Gianmarco Tamberi”.

Il secondo nome, poi, è a dir poco esplosivo. Ed è anche un modo per assicurarsi ascolti, visto che la conduttrice è praticamente in trend sui social ogni giorno, proprio per il suo debutto a Pomeriggio Cinque. “Vogliamo svelarvi la seconda ospite della nuova stagione… la conduttrice e giornalista Myrta Merlino”, dunque, c’è sicuramente l’occasione di sentirla parlare dell’esordio – complesso – nella fascia pomeridiana di Mediaset. Ma subito ci si chiede: si parlerà di Barbara D’Urso? O Pier Silvio Berlusconi ha posto il veto sulle domande legate all’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque?

La sfida tra Alberto Matano e Silvia Toffanin

I palinsesti Rai e Mediaset sono destinati a sfidarsi continuamente. Ma c’è una sfida che in molti attendono, ovvero tra La Vita in Diretta di Alberto Matano e Verissimo di Silvia Toffanin. Mediaset ha voluto anticipare il tiro, annunciando Verissimo quasi a sorpresa, visto che Domenica In torna il 17 settembre, e La Vita in Diretta l’11 settembre.

Nella storia di Mediaset, è la prima volta che Verissimo anticipa così tanto la messa in onda, mettendo in difficoltà la Rai con uno stacco abbastanza netto, televisivamente parlando. Si vedono, dunque, i primi effetti del volere di Pier Silvio Berlusconi. Non solo: cosa accadrà quando La Vita in Diretta andrà in onda anche al sabato? Matano è stato chiamato a sfidare così una delle Regine incontrastate del sabato pomeriggio di Mediaset. Certo, l’esperimento durerà per quattro puntate al sabato, in attesa che ricominci ItaliaSì, il programma condotto da Marco Liorni.