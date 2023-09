Meghan Markle è terrorizzata e non torna con Harry

Meghan Markle non vuole più rimettere piede in Gran Bretagna e non torna con Harry a Londra per i WellChild Awards del 7 settembre. Il motivo? È terrorizzata, ma non di incontrare di persona Carlo e Camilla o William e Kate Middleton. Semplicemente teme di essere fischiata dagli inglesi.

Meghan Markle è terrorizzata dagli inglesi

Meghan Markle lo scorso anno aveva compagnato Harry allo stesso evento benefico dove sono stati invitati anche per questa edizione. Nel 2022 i Duchi del Sussex non poterono partecipare, a causa dell’inaspettata morte della Regina Elisabetta avvenuta nel castello di Balmoral lo scorso 8 settembre. Il Principe si precipitò dalla nonna ma non fece in tempo a salutarla, Meg rimase a Londra perché la sua presenza non era gradita a Carlo. Lei restò in silenzio e partecipò alle esequie di Sua Maestà accanto al marito, anche se si fece notare per non aver osservato il dress code richiesto come ultima volontà da Elisabetta II che prevedeva il cappello per le donne.

In ogni caso, ha fatto scalpore che Lady Markle non abbia voluto accompagnare Harry all’appuntamento benefico quest’anno, tanto che il suo rifiuto è apparso come una conferma palese che il loro matrimonio è ormai finito e che stanno insieme per semplici interessi finanziari, oltre che per problemi sulla tutela dei figli.

In realtà, dietro questo rifiuto di Meghan ci sarebbe dell’altro e non c’è da stupirsi perché perfettamente in linea con il suo carattere e i suoi obiettivi. Lady Markle non intende tornare a Londra, non perché si senta in imbarazzo nei confronti di Carlo, William o Kate Middleton dopo le interviste-bomba in cui ha lanciato accuse di maltrattamenti e razzismo, ma perché teme di essere fischiata e accolta male dai britannici. E questo potrebbe recare un serio danno alla sua immagine, specialmente adesso che intende rilanciarsi sui social.

Meghan Markle costretta a inchinarsi

A svelare l’arcano è il biografo reale Andrew Morton che ha commentato così: “Penso che Meghan Markle eviterà il Regno Unito per autoconservazione. Non vuole fischi“. E poi non ha nulla da fare in Gran Bretagna dove dovrebbe inchinarsi anche davanti a Kate Middleton e William: certo questo non lo sopporterebbe, nemmeno per un giorno. Dunque, a meno di tragedie, è praticamene impossibile rivedere a Palazzo la Duchessa del Sussex. Certo questo non dispiacerà a Carlo e consorte che mal sopportano la nuora, causa di tutti i loro mali e della fuga di Harry verso gli Usa dove per altro pare non si stia trovando troppo bene.

Comunque, il Re ha perso la pazienza anche con suo figlio, tanto che nella sua agenda non è previsto nemmeno un incontro con lui quando il 7 settembre sarà a Londra. Nessuno della Famiglia Reale ha voglia di vederlo, pare che William non gli parli da mesi e la nuova serie di Netflix uscita a fine agosto non migliora le cose, visto che Harry nuovamente punta il dito contro i suoi parenti. Ma a Londra ci deve tornare, il suo sarà un soggiorno brevissimo, poi andrà in Germania per gli Invictus Games dove sarà raggiunto da Meg.