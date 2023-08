Meghan Markle, sgambetto a Harry? Il piano segreto da milioni di dollari

Meghan Markle sta architettando qualcosa, e su questo sembra che ormai non ci siano dubbi. Sono stati mesi molto complicati quelli vissuti dalla (fu) Duchessa di Sussex che, tra l’altro, hanno visto al centro del gossip una presunta crisi nera con il marito Harry, che preannuncerebbe l’imminente divorzio. Non è ben chiaro come stiano le cose tra i due, ma quel che è certo è che la Markle sembra avere un piano ben preciso che escluderebbe il Principe Harry. Piano che le potrebbe far guadagnare cifre enormi: si parla di milioni di dollari.

Meghan Markle pronta a tornare su Instagram

Secondo gli insider, Meghan Markle sarebbe in procinto di tornare su Instagram. Com’è noto, da quando è avvenuta la “scissione” con la Famiglia Reale (la proverbiale Megxit), i Duchi di Sussex sono stati cancellati dai social. O quantomeno ne sono stati eliminati i profili ufficiali, gestiti appunto dal Palazzo.

Orfani digitali, sembrava che la coppia non volesse tornare attiva su Instagram ma adesso qualcosa sembra esser cambiato. E no, la Markle non ha alcuna intenzione di aprire il classico profilo di coppia: nei suoi piani ci sarebbe qualcosa di molto più succoso, che non coinvolge il marito.

Esiste già un profilo – al momento anonimo – dove sono riconoscibili soltanto il nome della Duchessa di Sussex e un cespuglio di peonie, che a quanto pare sarebbe il suo fiore preferito. Coincidenze? Gli esperti ritengono che questo sia il primo passo per l’exploit imminente, che vedrebbe il lancio del nuovo profilo social della Markle – che aveva anticipato qualcosa in un’intervista di qualche mese fa – dopo aver concluso diversi accordi commerciali. E questo significa soltanto una cosa: anche con un solo post potrebbe guadagnare oltre un milione di dollari.

Meghan Markle, il piano che esclude Harry

Resta emblematica l’immagine della Duchessa di Sussex avvolta in un maxi cappotto (totalmente fuori stagione), con indosso il cerotto anti-stress al polso. Un’immagine che ha fatto il giro del web – com’era ovvio – e che ha destato parecchia preoccupazione nei sostenitori della Markle.

Per lei e per il marito non è stato un periodo facile e al centro di questo malessere ci sarebbero soprattutto le questioni economiche. Meghan era realmente convinta di conquistare un successo travolgente con il suo podcast Archetypes, cancellato prima del tempo da Spotify. Di progetti ne sono falliti diversi, di accordi ne sono saltati. In questa cornice “drammatica”, l’imminente ritorno su Instagram della Duchessa di Sussex assume le sembianze di una rivalsa e di un progetto che le consenta non solo di tornare alla ribalta, ma anche (se non soprattutto) di rimpolpare le sue tasche.

La nuova Meghan Markle ha fame di successo, secondo gli esperti Royal. Ma fin dove potrebbe spingersi? Sarebbe disposta a rimettere in discussione tutto, anche il matrimonio con il Principe Harry che, di fatto, sembra essere il grande escluso da questi nuovi progetti? Sarebbe realmente pronta a riprendere in mano le redini della sua carriera da attrice, tornando sul piccolo schermo?

È facile fare supposizioni, ma la verità è che dovremo attendere che Meghan faccia la sua prima mossa. E certamente farà molto rumore.