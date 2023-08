Meghan Markle, sotto il cappotto il cerotto anti- stress. Che succede?

Non è un bel momento per Meghan Markle. E se fino ad oggi erano soprattutto gossip ed indiscrezioni a volerla sull’orlo di una crisi di nervi, nelle ultime ore è invece arrivata una conferma concreta sullo stato di salute fisica e mentale della consorte di Harry. L’ormai ex Duchessa di Sussex è stata infatti immortalata per le strade della California con un impeccabile (e costosissimo) look, ma a colpire ancora di più l’attenzione è stato un altro particolare: il cerotto anti-stress che faceva capolino sotto il suo cappotto.

Meghan Markle e il cerotto anti-stress

Prima le continue voci di crisi con il marito, poi l’allontanamento dei Beckham e infine i problemi con il vicino di casa: non si può certo dire che Meghan Markle stia vivendo un periodo sereno. E, probabilmente, la tensione accumulata negli ultimi mesi si sta facendo sentire. Con Harry a Singapore per un evento benefico, la Duchessa è rimasta a Montecito da sola con il figlio di 4 anni, il principe Archie, e la figlia di 2, la principessa Lilibet.

Proprio tra le strade della California Meghan è stata immortalata nelle ultime ore avvolta in un griffatissimo cappotto di lana firmato Max Mara, un po’ in contrasto con i 22 gradi fatti registrare dal termometro. Più che l’innegabile eleganza della Markle,tuttavia, a colpire è stato un accessorio particolare indossato dall’attrice di ‘Suits’: non un gioiello o una borsa, bensì un particolare cerotto che ha fatto capolino sul suo polso sinistro.

Fonte: IPA

Secondo il portale Page Six si tratterebbe di un “NuCalm”, un cerotto antistress dal forte potenziale calmante. Il disco va posizionato a tre dita di distanza dal bordo del polso sinistro per regalare una sensazione di tranquillità e contrastare le reazioni involontarie del corpo dettate proprio da uno stato di agitazione. Il dispositivo può essere indossato una volta sola e lasciato acceso per un’intera giornata, così che l’organismo possa tornare ad uno stato pientamente funzionale in termini di capacità motorie, attenzione e cognizione. Il costo di una confezione di 20 cerotti si aggira intorno agli 80 dollari, ovvero circa 73 euro.

La vita difficile della Duchessa

Sia Meghan che Harry sono sempre stati molto aperti sull’importanza della salute mentale, e probabilmente la Duchessa si è decisa a correre ai ripari già dai primi campanelli d’allarme. In fondo, gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per lei e suo marito Harry, che ufficialmente non è più un membro della famiglia reale. A preoccupar maggiormente la Duchessa sarebbero però le questioni finanziarie, in primis la rottura dell’accordo con Spotify. Il suo podcast Archetypes è stato infatti interrotto dopo solo 13 puntate, e il CEO dell’azienda non ha usato parole tenere nei riguardi dell’ex coppia reale.

Il riscatto potrebbe comunqu essere dietro l’angolo: Harry e Meghan avrebbero infatti acquistato i diritti per la trasposizione su Netflix di un bestseller letterario, cercando quindi di iniziare una carriera nel mondo della produzione cinematografica.Considerando lo sciopero degli sceneggiatori che sta paralizzando Hollywood, il momento non è certo dei migliori, ma i rischi non hanno mai fatto paura alla Markle.