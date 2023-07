Fonte: IPA A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Nessuno sopporta più Harry e Meghan Markle. Nemmeno i loro vicini di casa a Montecito, al punto che uno di questi ha deciso di sfogarsi pubblicamente contro i Sussex accusati di maleducazione e indifferenza.

Harry e Meghan Markle, nessuno li sopporta a Montecito

Quando Harry e Meghan Markle hanno acquistato la loro villa extra lusso a Montecito, in molti erano entusiasti di averli come vicini di casa. Erano delle celebrità, la coppia che aveva osato sfidare la Regina Elisabetta per vivere liberamente la propria vita senza doversi piegare a regole obsolete e protocolli che la relegava sempre al secondo posto, ossia all’ombra di William e Kate Middleton. Ma ben presto la vera natura dei Sussex si è rivelata.

Già un anno fa persino le celeb si lamentavano della spocchia di Harry e Meghan che vivevano isolati senza alcuna considerazione per i vicini o senza intrattenere quel minimo di rapporto che serve per vivere in armonia nel proprio quartiere. Poi a questa indifferenza si sono aggiunti gli schiamazzi. Marito e moglie ai ferri corti sono stati spesso protagonisti di liti violente, tanto che a un certo punto qualcuno ha chiamato la polizia, considerando insopportabili le urla che uscivano dalla loro villa. Bufala o verità, sta di fatto che auto della polizia sono stata avvisate davanti al cancello dei Sussex l’estate scorsa. Ora, almeno questo problema è stato risolto, visto che Harry trascorre parecchie notti nella sua camera d’albergo, anche se non è ancora chiaro se è da solo o in compagnia di qualche donna (che ovviamente non è Meg).

Harry e Meghan Markle, lo sfogo del vicino di casa

Adesso però l’Indipendent ha ripreso lo sfogo di un vicino di casa che si lamenta della maleducazione di Harry e Meghan, così snob da ignorarlo completamente. E così lui ha scelto il modo migliore per farsi notare, rilasciare dichiarazioni al vetriolo contro i Sussex il cui astro è in discesa irreversibile.

Il vicino in questione si chiama Frank McGinity ed è un veterano della Marina degli Stati Uniti di 88 anni. Ha raccontato di aver cercato di accogliere i Sussex fin dal loro arrivo a Montecito nel 2020. L’ex militare si sarebbe presentato al cancello della coppia con un regalo che però non è stato ben accetto. In uno dei capitoli del suo libro, Get Off Your Street, racconta di aver portato a Harry e Meghan alcuni filmati che aveva girato sul quartiere.

“Harry e Meghan vivono nella vecchia proprietà di McCormick e sono andato al loro cancello con i film su un CD, ma non erano interessati. La guardia mi ha allontanato, dicendo appunto che loro non erano ‘interessati’ ai film. Stavo solo cercando di essere amichevole”, ha raccontato McGinity che ha aggiunto: “Non li vediamo molto da queste parti. È sorprendente che si siano trasferiti qui. Le persone che abitano in questo quartiere sono generalmente più anziane”.

Harry e Meghan Markle, quanto vale la loro mega villa

Il veterano ha raccontato di essere molto vicino alla proprietà di Harry e Meghan. “Ho una grande casa accanto alla proprietà di Harry e Meghan e vivo nella guest house mentre affitto la casa principale su Airbnb”, ma malgrado la vicinanza i Sussex non hanno voluto conoscerlo. Anzi non si fanno proprio vedere dal 2020 quando hanno acquistato la loro mega villa pagandola tra gli 11 e i 14,7 milioni di dollari e che ora pare vogliano rivendere per 20 milioni perché sono pieni di debiti.