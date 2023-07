Harry e Meghan Markle pieni di debiti: mettono in vendita la villa di Montecito

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Harry e Meghan sembravano i protagonisti di una favola moderna. Lui che lascia la Famiglia Reale per proteggerla e per amarla senza vincoli, lei che lo segue in capo al mondo. Dopo la fuga dal Regno Unito e l’arrivo in America ne hanno passate tante e sono diventati di nuovo genitori di una bellissima bambina, Lilibet Diana, ma hanno dovuto fare i conti con la dura realtà. I soldi non bastano più, soprattutto dopo che gli ultimi ingaggi sono finiti in un cumulo di cenere, e starebbero pensando di disfarsi della grande villa a Montecito che avrebbe dovuto rappresentare il nido d’amore in cui proteggere tutto quello che avevano costruito.

Addio alla villa di Montecito, il piano di Harry e Meghan

Un periodo di certo non facile, per i Duchi di Sussex, la cui popolarità è ormai in picchiata. E, dopo che anche l’accordo con Spotify è finito in frantumi, le loro finanze hanno subito un vero e proprio tracollo. Per non parlare del contratto con Netflix in scadenza nel 2024 e in odore di chiusura definitiva, con tutti i contenuti congelati a causa dello sciopero degli attori di Hollywood che ha creato tumulti in tutto il comparto.

Vista la loro situazione economica, sempre più precaria, la coppia avrebbe deciso di disfarsi della grande villa di Montecito, situata nel prestigioso quartiere di Santa Barbara a Los Angeles, per contenere le ingenti spese alle quali non sarebbero più capaci di far fronte. Da sola, la proprietà varrebbe 14 milioni di dollari – questa la cifra pagata dai Sussex – di cui 9 milioni saldati tramite mutuo e 5 milioni prelevati dalla quota di eredità di Lady Diana spettata a Harry. Il Principe avrebbe attinto da questo fondo finanziario per mantenere tutta la famiglia, nei mesi che sono seguiti al trasferimento all’estero.

I costi della proprietà di Los Angeles

Al momento, la proprietà dei Duchi di Sussex rappresenta un costo difficile da sostenere. Tra mutuo e costi di manutenzione, la cifra da corrispondere – mensilmente – sarebbe altissima. Secondo quanto riportano alcune fonti vicine a Closer Magazine, Harry e Meghan starebbero attraversando un periodo particolarmente complicato, soprattutto a livello lavorativo, che starebbero cercando di arginare pensando a nuovi progetti. Di certo, la chiusura con Spotify ha dato il colpo di grazia alle loro finanze, che già non navigavano in buone acque da tempo.

L’impegno per tornare ai fasti di un tempo non può essere banale. E, dopo la rottura con la Famiglia Reale, Harry e Meghan starebbero faticando moltissimo per costruire quello che avevano sempre sognato. Si è addirittura parlato di divorzio, legando i disagi alla loro situazione finanziaria, ma ogni indiscrezione è rimasta nel campo delle ipotesi. Lei non ha partecipato alla cerimonia di Incoronazione di Re Carlo, lasciando che lui partisse da solo. Il Principe è letteralmente scappato dall’Abbazia di Westminster subito dopo la cerimonia, alla quale non ha partecipato in prima fila ma nascosto dietro la piuma del cappello della Principessa Anna. Sarebbe però andato via per tornare dalla sua famiglia e tornare dal piccolo Archie Harrison, il suo primogenito, per il suo compleanno.