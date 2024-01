Meghan Markle e Harry in crisi: la mamma di lei va a vivere con loro

Fonte: IPA Meghan Markle ed Harry

Meghan Markle e Harry sono in crisi e Doria Ragland, madre della Duchessa, ha fatto le valigie e si è trasferita nella loro villa di Montecito, ufficialmente per dare una mano coi bambini, Archie e Lilibet.

Harry e Meghan Markle: crisi e tensioni

Che Harry e Meghan abbiano avuto un anno difficile, è evidente a tutti. Anche se l’autobiografia del Principe, Spare, gli ha fatto guadagnare bei soldi, visto che è stato tra i libri più comprati anche in Italia. Ma i problemi finanziari ci sono, la loro fondazione Archewell è in perdita costante e molti sono stati i progetti falliti. Insomma, le carriere di Harry e Meghan senza il supporto della Famiglia Reale non decollano, tanto che lei fa la pubblicità del caffè.

Questa situazione ha creato, a quanto dicono i ben informati, tensioni tra la coppia. Lady Markle sollecita il marito a trovarsi un lavoro e lui per tutta risposta prende una stanza in hotel per non sentire le lamentele. A ciò si aggiungono le voci, tutte da verificare, di presunti tradimenti da parte dell’uno e dell’altra.

Poi ci sono i figli da gestire e delle tate i Sussex non si fidano molto, fin da quando erano a Palazzo. Appena nato Archie, il loro primogenito, avevano chiesto proprio a Doria Ragland di trasferirsi in Inghilterra per aiutarli con piccolo. E adesso la storia si ripete.

Doria Ragland si trasferisce da Harry e Meghan

Stando a quanto riferisce l’Express, la suocera di Harry si è trasferita a Montecito per badare ai nipoti durante le lunghe assenze dei genitori per motivi di lavoro. Questo trasferimento le ha semplificato la vita, permettendole di risparmiarsi un viaggio di quasi tre ore di macchina da casa sua, a View Park-Windsor Hills a Los Angeles fino alla villa dei Sussex.

Una fonte vicina alla coppia ha confessato quanto sia importante la presenza di Doria Rogland per Harry e Meghan. Di fatto, lei c’è sempre per la figlia e il genero. È l’unica della famiglia della Markle ad aver avuto contatti coi Windsor ed è l’unica ad aver partecipato al Royal Wedding. Con Re Carlo pare andasse d’accordo, ma dopo la Megxit è sempre stata dalla parte dei Sussex che si sono appoggiati a lei per tutto.

“Doria è stata davvero la roccia di Meghan nell’ultimo anno. Non solo è stata lì per sua figlia, ma è stata felice di aiutare a prendersi cura dei nipoti”, ha dichiarato l’insider. Pare che la Ragland abbia preso sul serio il suo ruolo di nonna e per essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza in modo professionale, ha preso lezioni dall’esperta in baby sitting, Brandi Jordan, che per ogni sessione si è fatta pagare 5.800 euro circa.