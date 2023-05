Meghan Markle e Harry separati in casa: sparito l’anello di fidanzamento

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Meghan Markle e Harry stanno per divorziare? La risposta è no, ma sono separati in casa. Queste le ultime indiscrezioni sulla coppia che ha fatto molto parlare di sé dopo la loro comparsata a New York dove è successo di tutto e dove soprattutto la Duchessa del Sussex si è mostrata senza il suo anello di fidanzamento a conferma dei rumors secondo cui l’amore è finito.

Meghan Markle e Harry: dal palco all’incidente

Meghan Markle e Harry sono stati i protagonisti dei media di tutto il mondo grazie alla loro breve trasferta a New York dove la Duchessa del Sussex ha ricevuto il Women of Vision award. Per l’occasione si è presentata per la prima volta con un look d’oro che nel complesso vale 12mila dollari. Dopo aver letteralmente sfavillato, diventando Regina per una notte, Meg e maritino sono salita alla ribalta della cronaca per essere stati coinvolti in un incidente che avrebbe potuto essere la replica dello schianto che causò la morte di Lady Diana nel 1997. I Sussex inseguiti dai paparazzi hanno rischiato la vita. Anche se la versione della polizia è un po’ meno melodrammatica.

Meghan Markle, sparito l’anello di fidanzamento

Ma torniamo per un attimo al look fantastico di Meghan. L’outfit vale una cifra favolosa ma in essa non è compreso il suo famosissimo anello di fidanzamento che Harry ha disegnato apposta per lei coi diamanti del Botswana. Eppure non ha esitato a indossare il bracciale Love di Dior che apparteneva a Diana. Cosa pensare di questa assenza sospetta? Di certo, Lady Markle non era preoccupata per la sua sicurezza, perché non ha rinunciato ad altri gioielli preziosi. Nemmeno ha sacrificato l’anello di fidanzamento per un altro anello. Nemmeno si può dire che non si coordinava col suo look, visto che i diamanti si sposano con tutto.

La probabile soluzione a questo enigma è solo una. Meghan non indossa più l’anello di fidanzamento perché tra lei e Harry l’amore è finito. A questa ipotesi si può controbattere che la coppia a New York è apparsa molto unita. Harry e Meghan si sono sempre tenuti per mano, hanno posato insieme per le foto ufficiali dove lei guardava lui con ammirazione. Il Principe si è sorbito perfino la compagnia della suocera, Doria Ragland. Tutto vero.

Meghan Markle e Harry, separati in casa

Ma stando a fonti vicine alla coppia, Harry e Meghan hanno fatto un accordo “finanziario”. Per entrambi è più conveniente stare assieme piuttosto che separarsi. Meg mantiene il suo legame diretto con la Famiglia Reale che è un importante aggancio per il mondo degli affari e Harry ha la possibilità grazie a lei di rifarsi una vita in America, insomma è la sua garanzia per un’alternativa alla Famiglia Reale con cui ha perso ogni possibilità di riconciliazione. Insomma, insieme funzionano meglio, mantengono intatto il patrimonio e garantiscono stabilità ai figli.

Separati in casa appunto: si sostengono a vicenda nei loro affari, compaiono in armonia e sorridenti in pubblico e nel privato ognuno fa gli affari propri. E questo giustificherebbe l’incontro di Harry a Londra con la sua ex Cressida Bonas.