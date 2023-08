Meghan Markle, addio all’anello di fidanzamento da 156.000 sterline

Fonte: IPA Kate Middleton, un sogno in bianco ma con le scarpe di Meghan Markle

Meghan Markle e Harry sono ai ferri corti? Sulla crisi tra i Duchi del Sussex non ci sono certezze, ma alcuni indizi sembrano nascondere la verità sulla situazione matrimoniale dei due. L’attrice è stata infatti avvistata senza il suo anello di fidanzamento. Si tratta di un gioiello dall’incredibile valore: 156.000 sterline. Questo le è stato regalato da Harry, alla proposta di matrimonio nel 2017. Ovviamente la mancanza di un tale gioiello dalla mano della Duchessa non ha potuto creare un gran baccano attorno alla situazione sentimentale della coppia. Che i due stiano davvero pensando al divorzio?

Meghan Markle senza l’anello di fidanzamento da 156.000 sterline

Nella foto più recente della Duchessa del Sussex manca l’anello alla sua mano. Si tratta di uno scatto ripreso da alcune fan page su Instagram che mostra Meghan a una festa di compleanno (forse il suo festeggiato in ritardo) con due delle sue amiche più care. L’immagine le ritrae sorridenti e divertite, ma il dettaglio dell’anello mancante ha riportato l’attenzione sui chiacchierati problemi della coppia.

Ma non è detta l’ultima. Mentre per la maggior parte degli osservatori si tratta di un ennesimo indizio delle difficoltà che ci sono tra lei e Harry (e la famiglia reale), un’esperta ha un’opinione contraria. Come riporta il The Mirror, la mancanza dell’anello potrebbe infatti essere dovuta a molte ragioni, che vanno dalla “preferenza personale a ragioni pratiche”.

La co-fondatrice di So Syncd ed esperta di relazioni Louella Anderson ha dichiarato al The Mirror: “Meghan Markle ha sempre avuto il suo senso dello stille, unico. Potrebbe trattarsi di una decisione dettata dall’evoluzione del suo gusto o dal desiderio di qualcosa di diverso. Infatti, solitamente Meghan non esagera con i gioielli e sceglie dei look semplici e classici”. Togliersi l’anello potrebbe dunque essere l’espressione di questa preferenza personale per un look meno appariscente.

L’anello di fidanzamento dai bracciali di Lady D

Il gioiello assente e costoso è composto da due diamanti di uno dei braccialetti della Principessa Diana. Si dice che il Principe Harry abbia chiesto il permesso al fratello, il Principe William, per usarli per l’accessorio da donare alla futura moglie.

Louella ha continuato: “L’anello di fidanzamento di Meghan è particolarmente grande e potrebbe essere stato scomodo da indossare quotidianamente. Potrebbe essere stata la praticità ad indurla a togliersi l’anello e a optare per qualcosa di più comodo e snello. Un anello come questo potrebbe intralciare le attività quotidiane come fare la spesa, allenarsi o prendersi cura dei bambini. Date le dimensioni dell’anello, c’è un’alta probabilità che abbia scelto di toglierselo per questo motivo“.

“Inoltre, molte persone potrebbero voler evitare di uscire a fare compere con addosso un anello dal valore così grande. Potrebbero sentirsi insicure o a disagio nel farlo”. L’esperta conclude: “Sono in tanti ad ipotizzare che Meghan abbia rimosso l’anello di fidanzamento come simbolo del fatto che la relazione tra lei e il Principe Harry stia attraversando un momento difficile. Tuttavia, non è chiaro perché Meghan Markle abbia ancora un anello al dito nuziale. Si tratta solo, probabilmente, di un modo molto più discreto di portare un gioiello e più adatto ai suoi gusti personali“.