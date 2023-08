Re Carlo, sgambetto a Harry e Meghan: privilegio concesso al loro “nemico”

Fonte: IPA Principi e Principesse cadetti che rischiano il destino di Harry

La frattura tra la casa reale inglese e la coppia di “ribelli” formata da Harry e Meghan Markle è ormai sotto gli occhi di tutti. Dopo la docu-serie pubblicata su Netflix, le interviste rivelatrici e l’autobiografia Spare, nulla sembra possa riunire il re Carlo d’Inghilterra al suo figlio minore. Ma se la “guerra fredda” tra la coppia patinata e la famiglia reale inglese, si combatte sul fronte americano a suon d’interviste e rivelazioni, Carlo III ha deciso di tirare un brutto scherzo al figlio e alla nuora con un privilegio reale, concesso a una persona che sembrerebbe non gradita alla coppia.

Il gesto di Carlo III che non piacerà ad Harry e Meghan Marke

Non è un buon periodo per Harry e Meghan Markle. I due appaiono sempre più lontani, con insistenti voci di crisi matrimoniale che si rincorrono per tutto il globo. Harry, infatti, è volato oltre oceano, alla volta del Giappone, per un evento benefico. Gli ultimi spostamenti del principe, però, non sono stati accompagnati dalla moglie, che resta coi figli in California. L’ex attrice è stata avvistata, di recente, proprio nelle strade della sua amata terra natia, ma un dettaglio del suo outfit ha destato preoccupazione. La duchessa, infatti, portava sul polso un cerotto anti-stress. Si tratta di una conseguenza del periodo difficile che sta vivendo?

Per scacciare via le voci insistenti di crisi matrimoniale, Harry e Meghan Markle si sono mostrati nuovamente in pubblico insieme in un video. La coppia ha condiviso anche dei momenti del compleanno della duchessa, passato insieme in un noto ristorante italiano di Montecito. Ma le ultimi apparizioni non sono bastate per zittire i pettegolezzi e anche da Palazzo Reale è arrivata una nuova stoccata alla coppia.

Re Carlo, infatti, dopo aver escluso Harry e consorte dalla commemorazione che avrà luogo a settembre per ricordare il primo anno della scomparsa della Regina Elisabetta, ha anche deciso di accordare dei nuovi titoli a William e Kate Middleton. L’erede al trono ha così ottenuto un onorificenza molto cara al fratello minore. Ma Carlo III ha anche concesso un privilegio a un uomo non amato dal figlio e dalla nuora, come riportato dal Daily Mail. Si tratta di Edward Young, nuovo Permanent Lord in Waiting della corte inglese.

Chi è Edward Young, secondo il racconto di Harry

Re Carlo ha deciso di insignire Edward Young del titolo di Permanent Lord in Waiting. Grazie a questo privilegio, il membro della corte inglese potrà sostituire il re in eventi a cui il monarca non è in grado di partecipare di persona. Si tratta, ovviamente, di una carica molto importante, che è stata affidata, per scelta del re, a un “nemico” del figlio minore.

Harry, infatti, avrebbe svelato la sua opinione sull’uomo di fiducia del padre nel suo libro autobiografico Spare. Il principe avrebbe indicato il nuovo Permanent Lord in Waiting come uno di coloro che gli fece ostruzionismo durante le trattative per la Megxit. Nel libro, Harry usa tre soprannomi per indicare i membri della corte inglese che avrebbero avuto con lui un atteggiamento scorretto: l’ape, la mosca e la vespa.

Il primo dei tre “insetti” sarebbe proprio Edward Young, gli altri due potrebbero essere Simon Case e Clive Alderton. Sul loro conto il principe scriveva: “Ho passato la vita a trattare con cortigiani, decine di loro. Ma ora avevo a che fare soprattutto con tre soli uomini bianchi di mezza età che erano riusciti a consolidare il potere attraverso una serie di audaci manovre machiavelliche”.