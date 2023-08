Re Carlo punisce Harry e Meghan: ormai è tutto finito

Fonte: IPA Kate Middleton, un sogno in bianco ma con le scarpe di Meghan Markle

L’8 settembre 2023 è una data importante per la Famiglia Reale: un anno dalla morte della Regina Elisabetta, avvenuta al Castello di Balmoral, residenza amatissima, al fianco di Carlo e della Principessa Reale Anna. Naturalmente, è prevista una Commemorazione per rendere omaggio alla Sovrana scomparsa, alla presenza dei membri della Famiglia Reale. Harry e Meghan? Non sono stati invitati. Così Re Carlo punisce ancora una volta suo figlio e la moglie, ormai al centro continuo di indiscrezioni che non fanno bene alla Corona.

Re Carlo, la Commemorazione per la Regina Elisabetta: Harry e Meghan non sono stati invitati

Quando l’8 settembre 2022 sono arrivate le prime voci poco rassicuranti sullo stato di salute della Regina Elisabetta, tutto il mondo si è allarmato. Subito si sono intravisti i primi segnali del codice del piano “London Bridge is down”: la corsa disperata dei figli della Regina verso Balmoral, Harry in aereo, William in auto . Poi, l’annuncio della BBC e la condivisione del post su Instagram da parte di Buckingham Palace.

“La Regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”. Un anno dopo, naturalmente la Famiglia Reale ha scelto di commemorare la Regina, a Balmoral, lì dove tutto è successo. Secondo una fonte del Sun, sono stati invitati anche il Principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson.

Invece, non è previsto alcun “ricongiungimento” per l’occasione con i Sussex. Tra l’altro, Harry e Meghan hanno in programma nella loro agenda di prendere parte agli Invictus Games in Germania a settembre. Ma non prevedono – almeno per il momento – in alcun modo di tornare anche a “casa”. Anzi, i Reali sarebbero proprio stufi di loro.

Meghan Markle, nessun augurio da parte della Famiglia Reale

Il compleanno di Meghan Marle è stato pubblicamente ignorato dalla Famiglia Reale, perché “stufa” del comportamento della coppia. Secondo un esperto, la spaccatura tra i Sussex e il resto dei Reali sarebbe ormai impossibile da sanare. Il 4 agosto la Markle ha compiuto 42 anni, ma nessuno dei membri della Famiglia Reale ha condiviso un post pubblico per gli auguri.

In occasione del suo compleanno, ha scelto di festeggiare in forma “privata”. Nessuna festa sfarzosa, anche perché ormai è sempre sui tabloid, soprattutto per la crisi con il Principe Harry. Crisi che dovrebbe essere stata smentita dall’apparizione in pubblico della coppia. Ma tutto ciò non è affatto bastato.

La crisi tra il Principe Harry e Meghan Markle

Stando alle informazioni condivise da RadarOnline, Harry e Meghan sarebbero in crisi, tanto da aver scelto di stare per un po’ “lontani”, così da guarire e ricostruire il rapporto. “Harry non si adatta al mondo dorato ma superficiale di Hollywood e vuole ritrovare se stesso”. Avrebbe persino mancanza di casa. Sono ovviamente indiscrezioni, che in realtà hanno dato molto fastidio ai Sussex. Tanto da spingerli a mostrarsi insieme dopo mesi. Ma tutto ciò non è abbastanza: ormai per loro è tutto finito, e non sono neppure invitati alla Commemorazione. La scelta di lasciare i doveri Reali, alla fine, si è rivelata un vero e proprio disastro per la loro favola.