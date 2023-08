Harry e Meghan si mostrano insieme. Ma nulla è come prima

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Il Principe Harry e Meghan Markle sono tornati a mostrarsi in pubblico. Ma nulla è come prima, e i loro sorrisi forzati lo dimostrato, senza considerare tutte le chiacchiere dei tabloid che continuano a parlare di crisi e di separazione. C’è però una facciata da mantenere, anche perché se si lasciassero perderebbero tutti e due fin troppo. Così, nel loro giardino di casa, hanno condiviso un video destinato a sostenere i giovani leader per migliorare il mondo digitale.

Il Principe Harry e Meghan Markle insieme in un video: sorrisi tirati

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno scelto di mostrarsi insieme in un video, dopo le insistenti – e, a dire il vero, sempre più frequenti – voci di crisi e di separazione. L’RTYPF ha rilasciato la clip, che è stata girata nella villa da 12 milioni di sterline a Montecito. La coppia, inoltre, ha annunciato di voler prendere parte agli Invictus Games a Düsseldorf dal 9 al 16 settembre.

Nel video il Principe Harry e Meghan Markle sembrano a loro agio, ma sono sempre di più le fonti che riportano di una loro separazione e di una crisi nerissima, quasi insanabile. Hanno anche parlato di Archie e Lilibet, mostrandosi uniti al di là della tempesta. Ma è davvero così? Un insider ha provato a smentire la crisi, e questo video, in effetti, può essere un mezzo per dare un’apparenza di vita felice, spensierata, ancora piena d’amore. Ma nulla – inevitabilmente – è più come prima. Così hanno sbagliato proprio tutto, permettendo per troppo tempo agli insider di parlare e di continuare a definirli in crisi.

Perché Harry e Meghan tengono unita la famiglia

Secondo una fonte del Mirror, non ci sarebbero problemi nel matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle. Tra l’altro, la coppia si direbbe “stufa” delle speculazioni sulla fine del loro amore. Un insider, in realtà, avrebbe parlato della loro volontà di tenere la famiglia unita, anche perché proprio Harry, che proviene da una “famiglia distruttta”, avrebbe tutti gli interessi a cercare di far funzionare le cose.

A OK!, una fonte ha rivelato: “Anche se ci fossero problemi, Harry vorrebbe far funzionare le cose. Ha investito così tanto tempo nella loro relazione e adora la sua famiglia. Provenendo da una famiglia distrutta, questa è una motivazione in più per lui per tenere unita la sua famiglia”. Anche nel documentario su Netflix, questo punto è stato affrontato dalla coppia: “La cosa più importante per noi due è assicurarci di non ripetere gli stessi errori che hanno fatto i nostri genitori“.

Hollywood preferisce Kate Middleton e il Principe William

Hollywood, però, si è portata avanti. E quel mondo – lo sappiamo bene – non perdona di certo. Hanno scelto di chiudere tutte le porte al Principe Harry e Meghan per entrare nelle grazie di Kate Middleton e il Principe William. Una mossa per il futuro, per salvaguardare le apparenze. Persino i Beckham hanno scelto di chiudere il loro rapporto con Meg e Harry, stanchi dei loro capricci e di accuse anche abbastanza pesanti. Il futuro dei Sussex, al momento, è tutto da scrivere… ma, secondo il Mirror, Harry avrebbe nostalgia di casa. William non è disposto a perdonarlo, e Re Carlo, ormai, è concentrato sul suo Regno.