Meghan Markle sarebbe “frustrata” dal Principe Harry. Negli ultimi mesi la coppia ha dovuto fronteggiare diversi problemi e ostacoli. Sono stati ancor più allontanati dalla Famiglia Reale, hanno dovuto smentire le voci di crisi sempre più insistenti (si è parlato persino di divorzio). Nonostante tutto, potrebbero essere più “affiatati” l’uno con l’altro, ma ciò non toglie che il Principe ha deciso di fare sentire molto di più la propria voce, imponendosi. E questo a Meghan proprio non va giù.

Meghan Markle frustrata dal Principe Harry

La prima regola della Famiglia Reale inglese è sempre stata quella di non rivelare ciò che pensa. La Regina Elisabetta II non ha mai tradito questa regola e, nel giorno in cui è salita al Trono, ha messo da parte Elisabetta per diventare semplicemente la Regina. Il Principe Harry ha abbandonato i propri doveri Reali, nel momento in cui si è trasferito in America con la moglie, Meghan Markle, Duchessa di Sussex. In virtù di questa libertà, iniziata nel 2020, è sempre più disposto a dire quello che pensa.

Ne abbiamo avuto un assaggio, del resto, con il libro Spare, con il docufilm su Netflix. Nel 2023, di fatto, i Sussex hanno fatto diverse apparizioni pubbliche: gli Invictus Games, l’appuntamento al concerto di Beyoncé. C’è il desiderio di non rimanere più ai margini, ma di essere molto più presenti. Però, sono tutti concordi nel dire che arrancano. E tanto. Secondo l’esperto del linguaggio del corpo Darren Stanton, ripreso dal Mirror, Meghan non sempre sarebbe felice. “I Sussex hanno avuto un anno interessante”.

“Harry si è sviluppato emotivamente, soprattutto nell’ultimo anno. È molto più disposto a dire quello che pensa, ad essere aperto e onesto su come si sente”. Un comportamento che, però, farebbe irritare la Duchessa di Sussex. “Ci sono dei momenti in cui puoi vedere la frustrazione trasparire sul suo volto, sia con Harry che da sola”. L’esperto è sicuro di una cosa: la coppia ha vissuto indubbiamente alti e bassi, ma il loro marchio, i Sussex, rimane forte. Ma è davvero così?

I piani per il futuro

Una fonte ha rivelato che Meghan e Harry hanno dei grandi progetti per il futuro: non solo come coppia, ma in quanto individui. Entrambi devono trovare la propria identità, perché, per il momento, continuano a brancolare nel buio, senza mai imporsi davvero. Meghan vorrebbe ritornare a Hollywood (avrebbe firmato con l’agenzia William Morris Endeavour), mentre Harry sente sempre di più la mancanza di casa.

Secondo il Sun, però, il 2024 non è decisamente l’anno della redenzione per la coppia. Stando a quanto rivelato da Phil Dampier, in esclusiva per Fabulous, non c’è modo di risanare le ferite. “Harry e Meghan hanno fatto sapere che vedono il 2024 come l’anno della redenzione. È una frase banale inventata dai loro PR di Hollywood e in realtà significa molto poco”. A Natale, del resto, non sono stati invitati a tornare a casa, anzi. Invece, Sarah Ferguson è ritornata nella lista degli invitati. Re Carlo ha mandato un messaggio forte e chiaro: “Tutti erano i benvenuti tranne Harry e Meghan”.