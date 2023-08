Tre nuovi titoli per Kate e William: lui ottiene quello più caro a Harry

Fonte: IPA 3 nuovi titoli a testa per WIlliam e Kate

Tre nuovi titoli sono stati elargiti da Re Carlo III a suo figlio William e alla principessa del Galles, Kate Middleton. Di particolare rilevanza uno di quelli assegnati all’erede al trono, che vanta oggi un’onorificenza in particolare, resa speciale dal fatto che fosse quella cui suo fratello Harry teneva maggiormente. Un nuovo passo d’allontanamento per l’ormai ex principe, la cui fuga dai riflettori pare del tutto impossibile, tanto per la stampa internazionale quanto per la volontà di sua moglie Meghan Markle di ambire a Hollywood.

I nuovi titoli di Kate

In questi giorni si è assistito a una vera e propria ridistribuzione di alcuni titoli della Famiglia Reale britannica. Tutti i royal senior sono stati coinvolti, il che comprende anche William e Kate. A dare il via a questo procedimento è stato principalmente l’addio del principe Harry, ma non soltanto.

Lo scandalo Epstein ha avuto un netto impatto, ad esempio con Andrea di York privato di svariati titoli. Una di queste onorificenze del fratello minore del Re è giunto a Kate Middleton. La principessa del Galles è stata appuntata in qualità di Commodoro in Capo della Fleet Air Arm, Colonnello in Capo delle Queen’s Dragon Guards e Royal Honorary Air Commodore of Royal Air Force Conigsby.

Particolare attenzione rivolta su quest’ultimo titolo, dal momento che a detenerlo in precedenza era suo marito William (una sorta di regalo speciale, ndr). Una scelta dal particolare valore per lei, considerando come suo nonno paterno, Peter Middleton, fosse un pilota della RAF. I coniugi si sono detti profondamente onorati, pubblicando un post dedicato alle forze armate britanniche sul loro profilo Instagram condiviso.

I nuovi titoli di William

Come detto, la ridistribuzione dei nuovi titoli ha riguardato anche il principe del Galles, erede al trono, William. Un momento molto sentito e rilevante, quello del trasferimento di una delle onorificenze da un figlio all’altro. Il maggiore ha ricevuto il titolo di Colonnello in capo dell’Army Air Corps, che è quello cui Harry teneva maggiormente.

Il motivo è presto spiegato. Si tratta infatti del Corpo dell’aviazione presso il quale il duca di Sussex ha servito in qualità di pilota di elicotteri Apache in Afghanistan. Un processo perfettamente normale e prevedibile. Ciò che stupisce, però, è la lunga attesa. Sono infatti trascorsi ben tre anni dal grande addio che ha sconvolto la Famiglia Reale. Ciò lascia pensare che, in fondo, un po’ tutti si aspettassero un possibile ritorno a Buckingham Palace. Procedere con questo “declassamento”, invece, non fa che confermare l’enorme distanza tra le parti e l’insanabilità (forse, ndr) di quella ferita.

È evidente come la compianta Regina Elisabetta II gli abbia voluto garantire tempo a sufficienza per chiarirsi le idee, comprendendo realmente quale fosse il suo posto nel mondo. Per quanto in maniera più limitata, lo stesso ha fatto suo padre, oggi Re Carlo III, che si è però ritrovato dinanzi all’obbligo di ufficializzare la ridistribuzione di questi titoli, rimasti vacanti troppo a lungo. Harry ha da tempo rinunciato al titolo di altezza reale ma ora tutto sembra decisamente più ufficiale. Le porte per lui non saranno mai chiuse, ma oggi paiono meno aperte di un tempo.