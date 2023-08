I piani falliti di Meghan, crisi senza ritorno: Harry scappa lontano

Fonte: IPA Meghan Markle e Harry, aria di divorzio imminente

Le cose non potrebbero andare peggio per Meghan Markle. La duchessa di Sussex si ritrova infatti a far fronte a un matrimonio in crisi, stando a differenti indiscrezioni, ma non solo. A ciò si aggiunge il crollo di differenti piani messi in atto per la sua rinascita mediatica.

Crisi vera: Harry va via

Tutti hanno deciso di voltare le spalle a Meghan Markle, suo marito Harry compreso. Una situazione che potrebbe esplodere da un momento all’altro. La coppia si è allontanata dai tabloid inglesi, per poi finire nelle grinfie delle numerose testate americane, a caccia di scoop e della prova che tra loro sia finita.

Stando al settimanale Chi, il grande terreno di scontro tra moglie e marito sarebbe rappresentato dallo stile di vita californiano. Lei ambisce a essere una star a Los Angeles, raggiungendo quella vetta che ha sempre desiderato, fin dai tempi della sua carriera televisiva.

Harry pare invece interessato una quotidianità più riservata, ritrovandosi in maniera forzata ancora una volta sotto i riflettori. Rincorrere la fama non gli interessa minimamente, il che pare lo abbia spinto allo scontro aperto con Meghan.

Lei ha lavorato tanto per essere dov’è e non intende gettare tutto al vento. La sua fama, però, al momento non è al livello desiderato, tutt’altro. Dopo la pubblicazione del documentario Netflix le cose sono andate sempre peggio. Ciò che doveva essere l’inizio di una parabola ascendente, si è rivelato l’ultimo atto, o quasi, della sua carriera.

Il contratto con la piattaforma streaming sta per terminare e non ci sono segnali per il rinnovo. Chi sa se il film con Kevin Costner l’aiuterà davvero in tal senso, o sarà soltanto un aggregatore di critiche da parte dei suoi hater.

Harry intanto sogna l’Africa e non vede l’ora di poter partire, così da girare un documentario sull’impegno umanitario di sua madre Diana nel continente. Un progetto che lo vedrà senza di lei, ovviamente, e non sarebbe la prima volta. Si vocifera, infatti, che ormai trascorra quasi tutte le notti della settimana fuori casa.

Meghan Marke: fallimento politica

Crisi nera in ambito famigliare e non solo per Meghan Markle, come detto. Oltre al contratto di Netflix in scadenza, che non verrà rinnovato, ma sia stato cancellato anche l’accordo con Spotify per il suo podcast.

Di colpo tutti le hanno girato le spalle sul fronte mediatico. Non è più l’ospite richiesto di un tempo e la fama di cui ha goduto al tempo dell’intervista con Ophra Winfrey sembra ormai del tutto dimenticata.

Di colpo però si era aperto lo spiraglio di una carriera politica. Un percorso che avrebbe avuto del clamoroso, a dire il vero, ma anche in questo caso tutto sembra essere andato in fumo. A evidenziare il clima attuale, il Presidente Biden e la First Lady avrebbero negato loro un passaggio sul loro aereo dopo i funerali della Regina Elisabetta II.

A ciò si aggiungono le voci secondo le quali il governatore della California, Gavin Newsom, avrebbe addirittura bloccato il numero di cellulare di Meghan. Pare lo stesse tempestando di telefonate, così da poter ambire a un posto in Senato. Il suo nome, però, non rientra minimamente nei programmi dei democratici.