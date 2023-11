Harry e Meghan Markle festeggiano 6 anni dal loro fidanzamento ufficiale. Era infatti il 27 novembre 2017 quando il Principe presentò al mondo la donna che avrebbe dovuto renderlo l’uomo più felice. L’ex attrice mostrò al dito il fantastico anello con diamante che era appartenuto a Lady Diana e che adesso pare sia sparito.

Fonte: Getty Images

Meghan Markle, perso l’anello di fidanzamento

Si teme che Meghan Markle o qualcuno del suo entourage possa aver perso il preziosissimo anello. La preoccupazione nasce dal fatto che nelle uscite pubbliche degli ultimi mesi, la Duchessa del Sussex non lo ha mai indossato. Un fatto piuttosto strano e per ben due motivi: il primo perché Meghan non ha mai perso occasione per mostrarlo a tutti; il secondo perché è una grande amante dei gioielli, tanto da indossarli anche quando sono quasi inopportuni, come allo stadio di hockey a Vancouver dove tra collana, orologio, bracciale ecc ha sfoggiato un look da oltre 100mila euro. Ma all’appello mancava il famoso anello di fidanzamento.

E non è l’unica volta, negli ultimi mesi. I più attenti follower di Meg si sono accorti che non lo aveva in eventi dove sarebbe stato appropriato indossarlo. Per esempio al gala Variety Power of Women all’inizio di novembre o lo scorso settembre durante gli Invictus Games di Germania dove si è presentata accanto ad Harry.

Sono solo due le spiegazioni plausibili dell’assenza dell’anello di fidanzamento. La prima è che possa essere andato perduto. Questo, stando agli esperti di questioni reali, potrebbe causare un grande dispiacere a Harry, perché sua moglie ha trascurato l’anello che li lega e perché l’anello in questione è anche un ricordo della sua defunta mamma Diana. Se l’anello è davvero andato perso, anche William probabilmente ne sarebbe dispiaciuto.

Danielle Rogers-Clark, esperta di moda e fondatrice di Give Good Dress, ha commentato: “Si dice che il principe William sia preoccupato che l’anello sia scomparso. William è molto protettivo nei confronti della memoria della sua defunta madre, la principessa Diana, e della sua eredità”. E ha proseguito: “La sua splendida e preziosa collezione di gioielli costituisce una parte molto importante per la sua memoria. Dal punto di vista di William, ha ricordi di lei che indossa ogni singolo pezzo e sarebbe preoccupato se ne mancasse.”

Per quanto riguarda Harry ha dichiarato: “Sono sicura che William è consapevole che suo fratello si senta esattamente allo stesso modo e farebbe del suo meglio per assicurarsi che i diamanti rimangano al sicuro e custoditi con amore.”

Forse proprio la sparizione dell’anello di fidanzamento di Meghan potrebbe essere l’elemento che fa riavvicinare William e Harry, nello sforzo di recuperare un oggetto che non ha solo un valore in termini di denaro.

Meghan Markle senza anello di fidanzamento: è divorzio

Ma ci può essere un altro motivo per cui Meg non indossi più l’anello di fidanzamento. Può essere che lei non se lo metta più, perché l’amore con Harry è finito. Per mesi si è parlato di un divorzio imminente della coppia. Voci che sono sempre state smentite dal fatto che i due si mostravano in pubblico in perfetta armonia.

Ma come i più sottili commentatori reali hanno osservato, è probabile che i Sussex siano arrivati a un accordo di separazione in casa. Nel senso che non divorziano per evidenti interessi, ma conducono vite autonome. E questo spiegherebbe il motivo per cui la Markle non ci tenga più a indossare il suo anello di fidanzamento con diamanti del Botswana, disegnato per lei da Harry.