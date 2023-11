Harry e Meghan Markle allo stadio: lui imita Elisabetta II, lei ha un look da 143.455 euro

Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry

Harry e Meghan Markle spuntano a sorpresa in Canada per sostenere allo stadio i Vancouver Canucks durante la partita di hockey contro i San Jose Sharks. E il Duca del Sussex ha emulato sua nonna, la Regina Elisabetta, nel dare l’avvio al match con il lancio simbolico del disco, mentre sua moglie lo aspettava in tribuna con un look da 143.455 euro (gioielli compresi).

Harry e Meghan Markle alla partita di hockey in Canada

Anche se Harry fa di tutto per prendere le distanze dal Buckingham Palace, criticando apertamente la sua vita a Palazzo resa triste e impossibile da suo padre Carlo e dal resto della famiglia, non riesce proprio a rinunciare alla tentazione di comportarsi da Principe, anzi da Re, imitando nei gesti e nello stile Elisabetta II.

Chissà quanto rimpiange le cerimonie al Cenotafio, il suo posto sul balcone, anche se in seconda fila, durante il Trooping the Colour, la sua sedia nella abazia di Westminster, anche se dietro a William e Kate Middleton? Altrimenti, non si spiegherebbe perché appena può adora fare il Principe, anche quando va allo stadio per vedere una partita di hockey. Pare proprio che Harry si trovi nella condizione di volere la botte piena e la moglie ubriaca. Ma andiamo ai fatti.

Harry imita sua nonna Elisabetta II

Mentre infuriano le indiscrezioni sulla loro presenza a Natale a Sandringham col resto della Famiglia Reale, Harry e Meghan Markle sono volati in Canada, in vista dei prossimi Invictus Games che si terranno a a Vancouver e Whistler nel 2025, e hanno assistito alla partita di hockey tra i Vancouver Canucks e i San Jose Sharks. Lo stesso match cui assistette 21 anni fa la Regina Elisabetta.

Il Duca del Sussex ha quindi voluto ripetere lo stesso gesto che compì sua nonna nel 2002 quando lancio il dischetto per dare via al gioco. Insomma, Harry fa il Re senza Corona. Proprio non ce la fa a rendersi definitivamente indipendente dalla sua famiglia, malgrado tutte le dichiarazioni in tal senso. Alla fine, sembra che non possa fare a meno di emulare i suoi parenti “coronati” e che di fatto quello è il sogno della sua vita, magari con un ruolo di primo piano.

Meghan Markle, look da 143.455 euro allo stadio

Intanto, sua moglie Meghan lo aspettava in tribuna. Lady Markle si è presentata allo stadio con un look total black super chic e dal valore di 143.455 euro, come precisa il Daily Mail. Molto hanno pesato i gioielli scelti per l’occasione “sportiva”.

Meg indossava una blusa nera a maniche lunghe che ha abbinato agli iconici pantaloni Serge di Altuzzara, una dei suoi brand preferiti, che costano 726 euro. La Duchessa del Sussex ha preso dal suo scrigno alcuni dei suoi gioielli più di valore per questa gita in Canada. Cominciamo con la collana di Cartier, Juste un Clou, in oro giallo e diamanti che vale 15.200 dollari, 13.888 euro circa; poi il bracciale di Cartier, Love, in oro giallo, da 5.756 euro circa; l’orologio di Cartier; e dulcis in fundo il bracciale, creato da Lorraine Schwartz, con pavé di diamanti, Against Evil Eye, da 16.905 euro.

Harry ha poi raggiunto sua moglie nella tribuna vip da dove hanno seguito la partita. I due sono apparsi affiatati, come sempre, e particolarmente sereni. Hanno fatto il tifo per la loro squadra, esultando per ogni gol segnato.