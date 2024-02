Harry e Meghan Markle, viaggio speciale in Canada

L'attesa cresce per la visita di Harry e Meghan Markle in Canada, dal 14 al 16 febbraio, per le celebrazioni anticipatorie degli Invictus Games

L’emozione è palpabile all’avvicinarsi di un evento che promette di essere non solo un momento di grande ispirazione sportiva ma anche un simbolo di resilienza e speranza. Harry e Meghan Markle sono pronti a imbarcarsi in un viaggio speciale verso il Canada, una destinazione che custodisce ricordi preziosi e significativi per la coppia. Dal 14 al 16 febbraio, il Duca e la Duchessa di Sussex saranno i protagonisti di una visita emozionante legata alle celebrazioni One Year to Go dei Giochi Invictus Vancouver Whistler 2025.

Harry e Meghan Markle e il legame indissolubile con gli Invictus Games

Harry e Meghan Markle non sono nuovi a momenti che intrecciano lo spirito competitivo allo spirito umano. La loro partecipazione agli Invictus Games, un torneo sportivo internazionale adattivo fondato da Prince Harry nel 2014, è stata una costante nel loro impegno pubblico. Questo evento, dedicato al personale militare e ai veterani feriti, malati o infortunati, rappresenta una piattaforma di ispirazione e superamento, valori che la coppia ha sempre sostenuto con passione.

La visita in Canada segna un ritorno alle origini per gli Invictus Games, che per la prima volta includeranno sport invernali adattivi, espandendo così l’offerta e l’accessibilità della competizione. Le nuove immagini di Harry e Meghan Markle agli Invictus Games del 2023 in Germania, catturate dall’amico stretto Misan Harriman, raffigurano la coppia in un momento di intima complicità e supporto reciproco, sottolineando il loro impegno verso la causa.

Canada: un luogo di significati e ricordi

Il Canada ha un posto speciale nei cuori di Harry e Meghan Markle. Non solo ha segnato un momento importante all’inizio della loro relazione, con la loro prima apparizione pubblica come coppia ai giochi del 2017 a Toronto, ma continua a essere una terra di significati profondi e connessioni emotive. La sorpresa partecipazione a una partita di hockey dei Vancouver Canucks a novembre è stata un’anticipazione di quello che sarà un momento storico per gli Invictus Games e per la coppia. La decisione di Prince Harry di fare il primo lancio del puck, eco dell’azione compiuta da sua nonna, la Regina Elisabetta, 21 anni prima, non è solo un gesto simbolico ma riflette la continuità di un impegno verso valori di resilienza, superamento e comunità. È in questi gesti che Harry e Meghan Markle trovano l’espressione del loro impegno verso le cause che hanno a cuore, consolidando il loro legame con il Canada e i suoi cittadini.

La scelta di Vancouver e Whistler per le celebrazioni degli Invictus Games non è infatti casuale; queste località rispecchiano la vicinanza geografica e affettiva della coppia, ora residente a Montecito, California. Vancouver, in particolare, occupa un posto d’onore nella storia della loro famiglia: fu qui che Harry e Meghan Markle trascorsero la loro prima festività natalizia come famiglia di tre persone, insieme al loro figlio, Prince Archie, nel 2019. Questo prima di compiere la storica decisione di fare un passo indietro dai loro ruoli reali nel 2020.

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a PEOPLE nel 2022, Prince Harry ha condiviso riflessioni toccanti sull’importanza che gli Invictus Games hanno avuto nel suo percorso con Meghan. “Non c’è luogo al mondo dove ci si possa sentire più accolti e supportati che con la famiglia Invictus,” ha dichiarato all’epoca. Le parole di Harry evocano il ricordo dei Giochi di Toronto, la loro prima apparizione pubblica ufficiale come coppia, descrivendo quell’esperienza come un momento di grande intensità emotiva, vissuto nella comunità più adatta a comprendere e condividere tali emozioni.