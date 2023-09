Meghan Markle, figuraccia in pubblico: il discorso agli Invictus Games è un flop

Fonte: IPA Meghan Markle criticata agli Invictus Games

Quello che Meghan Markle temeva più di tutto è successo: è stata “fischiata” in pubblico e non si trovava nemmeno in Inghilterra. La Duchessa del Sussex ha raggiunto Harry e al suo primo discorso davanti a una vasta platea ha fatto flop.

Meghan Markle, si avvera la profezia peggiore

Meghan Markle non voleva più tornare in Gran Bretagna e invece è stata obbligata a fare scalo a Londra per raggiungere Harry a Düsseldorf dove si trova da qualche giorno per gli Invictus Games. Si vede che se lo sentiva che non avrebbe mai dovuto più rimettere piede nel Paese di suo marito, perché in fondo in fondo sapeva che non le sarebbero state risparmiate critiche feroci. La sua profezia si è di fatto avverata, sarà forse per quei pochi minuti che ha sostato nella capitale britannica? Ovviamente no. Ma procediamo con ordine.

Meghan è arrivata dunque in Germania ed è apparsa entusiasta di incontrare nuovamente Harry, nonostante le voci di divorzio. In effetti, i rumors potrebbero anche essere veri, ma i Sussex sanno benissimo che a livello economico funzionano meglio in coppia. Et voilà, Meghan vola da Harry e tiene pure un discorso pubblico nell’ambito degli Invictus Games 2023.

Meghan Markle, l’abito di Banana Republic

La Duchessa è di un’eleganza estrema. Sceglie il total black, infatti ora che non è più un membro attivo della Famiglia Reale inglese può indossare il nero in qualsiasi circostanza, mentre secondo il dress code di Buckingham Palace va portato solo in circostanze di lutto.

Lady Markle stupisce tutti optando per uno chemisier di cotone con gonna a pieghe e maniche lunghe che porta arrotolate, firmato dal brand low cost Banana Republic. Infatti l’abito è acquistabile per 140 dollari, circa 130 euro, dunque per una cifra ben lontana da quelle a più zeri di altre griffe che la moglie di Harry è solita indossare. Per compensare però Meg ha completato il look con una cintura in pelle, di Bottega Veneta, e con le décolleté di Aquazzura, da 715 euro.

Sul palco Meghan ha preso la parola e si è scusata con gli atleti per essere arrivata in ritardo agli Invictus Games, spiegando che era impegnata ad accudire i figli Archie e Lilibet, dovendoli accompagnare a scuola e preparare loro delle merende sane. Ma il suo discorso sulla famiglia ha suscita tantissime critiche.

“Meghan Markle semplicemente ridicola”

In particolare il commentatore reale Tom Bower si è chiesto come Meghan abbia potuto fare leva nel suo discorso sui valori familiari, visto che lei e Harry hanno tagliato i ponti con le famiglie di entrambi, salvo qualche rara eccezione.

Bower ha dichiarato: “Per lei fingere di essere in ritardo perché doveva dare dei milkshake ai suoi figli era semplicemente ridicolo“. Ma il giornalista ha usato parole ancora più forti contro la moglie di Harry: “Questa è una donna che stasera ha parlato dell’importanza della famiglia… L’importanza della famiglia per Meghan Markle, che ha fatto del suo meglio per distruggere la Famiglia Reale, che ignora suo padre, che parla di come dobbiamo prenderci cura delle vittime… E lascia suo padre in Messico con un ictus e non va a trovarlo. E parla dei valori della famiglia”.

Il discorso di Meghan ha indignato non solo Tom Bower ma sui social in molti lo hanno trovato poco spontaneo e veritiero, anche in considerazione dei molti aiuti su cui può contare nella gestione dei figli e della casa. Soprattutto considerando che gli Invictus Games erano stati organizzati e definiti in questo periodo da tempo.