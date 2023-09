Meghan Markle torna a Londra ma resiste molto poco

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle ha giurato a se stessa che non avrebbe mai più rimesso piede in Gran Bretagna, ma il suo proposito è stato subito disatteso. Infatti, è atterrata a Londra, per la precisione all’aeroporto di Heathrow, anche se il soggiorno è durato veramente molto poco. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle costretta a tornare a Londra

L’ultima volta che Meghan Markle è andata a Londra risale a un anno fa, proprio nei giorni in cui moriva la Regina Elisabetta, che si è spenta l’8 settembre. La triste circostanza ha traumatizzato la Duchessa del Sussex, soprattutto per il modo in cui è stata trattata dalla Famiglia Reale. Carlo le ha praticamente proibito di recarsi a Balmoral, dove si trovava Sua Maestà, insieme a Harry perché persona non gradita. Poi ai funerali è stata ampiamente bistrattata dalla stampa britannica e ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco con Kate Middleton e William che proprio non la sopportano.

Quando è tornata a Montecito, in California, si è ripromessa che non sarebbe mai più tornata in Gran Bretagna. Ha quindi lasciato solo Harry ad affrontare il processo contro la stampa britannica, non è andata all’incoronazione di Carlo e Camilla e non si è presentata al gala dei WellChild.

Fonti vicine ai Sussex parlano insistentemente di un matrimonio in crisi e della scelta di vivere da separati in casa. Ma la vera ragione per cui Meghan non vuole più ritornare in Gran Bretagna è che teme di fare una brutta figura, in altre parole teme l’accoglienza di fischi che potrebbe accoglierla una volta rimesso piede a Londra.

Meghan Markle, il suo soggiorno dura poco

Ma al suo proposito ha fatto un’eccezione. Infatti, per raggiungere Harry in Germania dove ha aperto gli Invictus Games è stata costretta a fare scalo a Londra. Pare però che il suo soggiorno nella capitale britannica sia durato solo pochi minuti, subito dopo infatti era pronto per lei un aereo che la portava a Düsseldorf dove si trova appunto la sua dolce (si fa per dire) metà.

La Duchessa però non è apparsa per niente preoccupata o in ansia durante lo scalo a Heathrow dove è stata avvista in abiti casual per affrontare il lungo viaggio. Meg indossava un golf nero a V e dei pantaloni a gamba larga bianchi. Con lei l’immancabile cappello panama che fu tanto criticato quando lo portò con sé a Wimbledon. Infatti, è buona norma che le signore non indossino cappelli mentre siedono in tribuna per evitare di oscurare la vista di chi si trova nelle file dietro di loro.

Comunque, Lady Markle è apparsa ancor più felice quando è atterrata in Germania. Infatti, è stata fotografata in auto mentre tutta sorridente si indirizzava verso l’hotel in cui soggiorna suo marito.

Harry e Meghan avrebbero deciso di separare le loro professioni, anche se per motivi di opportunità ogni tanto si fanno vedere assieme, la coppia vale più che il singolo.