Harry, chi è la sua ex assistente Beth Herlihy che ha oscurato Meghan Markle

Fonte: Getty Images Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Meghan Markle è tornata in pubblico con Harry ma un’altra le ha rubato la scena. Si tratta di Beth Herlihy, ex assistente personale di suo marito. Le è bastato farsi fotografare mentre parla confidenzialmente con lui per far accendere su di sé i riflettori. E c’è già chi insinua che la ragazza abbia un posto speciale nel cuore del Principe.

La donna che ha oscurato Meghan Markle

D’altro canto, il dubbio è più che lecito. Infatti, cosa ci fa l’ex segretaria di Harry con lui agli Invictus Games? Una faccenda molto più interessante di quanto non sia la presenza di Meghan Markle agli Invictus Games. Per questa questione una risposta c’è: la Duchessa del Sussex ha bisogno di Harry e viceversa per alimentare il suo impero finanziario. Ma chi avrà invitato Beth Herlihy? E perché?

Una spiegazione molto semplice c’è: Harry e Beth sono restati in contatto per motivi puramente professionali. Infatti, l’assistente continua a lavorare coi Duchi del Sussex come coordinatrice dei loro eventi benefici e gli Invictus Games ne fanno parte. Dunque, si capisce perché si trovava in Germania. Ma quello che ha colpito tutti è la familiarità con cui interloquisce con Harry, insomma sembra che il loro sia un rapporto molto confidenziale. E c’è da immaginarsi che Meghan ne sia un po’ gelosa, in fondo Beth Herlihy è molto bella e prima di lavorare per Buckingham Palace faceva la modella.

Fonte: IPA

Dunque, Harry, come suo fratello William, ha una passione speciale per le modelle? Si mormora che il Principe del Galles abbia avuto una relazione clandestina con Rose Hanbury, che prima di diventare Marchesa di Cholmondeley faceva proprio la modella.

Chi è Beth Herlihy

Ma torniamo a Beth. Nel 2016 ha abbandonato il mondo della moda e dello spettacolo – voleva diventare un’ attrice – e ha iniziato a lavorare per la Royal Foundation dove fu assunta come coordinatrice di eventi con un’attenzione particolare per gli impegni di Harry e poi per lui e per Meghan Markle.

Quando i Sussex hanno lasciato la Famiglia Reale nel 2020, tutti i loro assistenti furono licenziati, compresa la Herlihy. Ma poco dopo lei e Clara Loughram furono richiamate da Harry e Meghan per lavorare come freelance per gestire i loro eventi benefici che ovviamente comprendono anche gli Invictus Games.

Harry non resiste al fascino di Beth Herlihy

Il curriculum di Beth spiega dunque chiaramente la sua presenza in Germania durante i giochi e anche perché ha la possibilità di avvicinarsi a Harry liberamente. D’altro canto, come sottolineato, l’assistente ha saputo attrarre a sé l’attenzione dei media per la confidenza con cui si è intrattenuta col Principe che sembrava avere occhi solo per lei. D’altro canto, come dargli torto.

Fonte: IPA

Herlihy si è presentata sugli spalti con una camicia in seta color salmone, pantaloni neri, una borsa della collezione “St. Tropez” di Celine e il cui prezzo si aggirerebbe tra i 1.700 e i 2.500 euro, orecchini a cerchio e diverse collane. Mentre i suoi lunghi capelli biondi erano lasciati sciolti sulle spalle.