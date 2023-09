Fonte: Getty Images Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Harry compie 39 anni, è nato infatti il 15 settembre 1984. E ha festeggiato l’augusto genetliaco in un tipico locale tedesco dove si è scolato 6 birre, con grande disappunto di sua moglie Meghan Markle.

Harry, festa di compleanno in birreria

Per il terzo anno consecutivo Harry ha festeggiato il suo compleanno lontano dalla Famiglia Reale. Ma per i suoi 39 anni si è concesso un piccolo party con gli amici e Meghan Markle in una birreria di Düsseldorf dove si trova per gli Invictus Games. Stando al personale del locale il Principe si è divertito moltissimo.

Harry ha ordinato bratwurst, cotoletta alla milanese, cavolo rosso e purè di patate per lui e i suoi amici. E ha innaffiato il tutto con sei birre, anche se piccole, precisano dal pub. Meghan invece pare non abbia apprezzato la scelta del marito e si sia limitata a una sola birra (nemmeno si sa se l’abbia bevuta tutta). D’altro canto, il suo disappunto è più che giustificato. Oltre a essere un personaggio pubblico, è nota la propensione che Harry un tempo aveva per l’alcol.

Al tavolo dei Sussex c’erano tutti i loro assistenti e collaboratori che hanno brindato a Harry. Il Principe, a detta dei testimoni, era molto felice per questi festeggiamenti anticipati.

Ai commensali presenti nella birreria Im Goldened Kessel è stato chiesto di non scattare foto a Harry e Meghan, ma hanno comunque riferito che il Principe era davvero molto contento e soddisfatto, addirittura elettrizzato quando è arrivata la torta.

In ogni caso, Harry e Meghan hanno posato per qualche scatto ricordo con la proprietaria del locale Thea Ungermann e con il capo cameriere Frank Wackers che lavora nel ristorante da 38 anni. I Sussex appaiono in queste foto rilassati e a proprio agio. Questi Invictus Games sembrano aver compiuto il miracolo e fatto tornare la serenità tra marito e moglie che negli ultimi mesi a detta di molti era andata perduta. La proprietaria ha definito Harry e Meghan “adorabili” e molto alla mano e in effetti le foto scattate insieme sembrano confermare la disponibilità dei Sussex ai interagire con le persone del posto, con Harry che stringe le mani e Meghan che si lascia abbracciare.

Meghan Markle, tre cambi di look

Per festeggiare suo marito Lady Markle ha indossato una camicia marrone a righe bianche, del brand californiano Doen, che ha abbinato a dei jeans skinny bianchi, di Frame. Ai piedi le Ballerimu, beige chiare, di Manolo Blahnik. Si tratta del terzo cambio di look in un giorno. Prima per l’incontro con gli ufficiali della NATO ha optato per un outfit ultra chic marrone, poi si è vestita di bianco per assistere agli Invictus Games indossando un gilet con trecce di Ralph Lauren, i jeans di Frame e un golf a righe orizzontali bianche e nere e delle ballerine con cinturino alla caviglia di Aquazzura.