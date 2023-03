Harry e Meghan Markle sbattuti fuori casa: sabotano l’incoronazione

Harry e Meghan Markle tornano a farsi vedere insieme in pubblico per una cena nell’esclusivo club di Los Angeles da 4.200 dollari l’anno, dopo essere stati sbattuti fuori casa da Carlo che li ha sfrattati da Frogmore Cottage.

Harry e Meghan Markle sfrattati

Harry e Meghan Markle si sono mostrati sorridenti e rilassati a cena fuori, ma è tutta una facciata. Stando a un amico della coppia, sono furiosi con Carlo per averli cacciati da Frogmore Cottage e stanno facendo fronte compatto per fargliela pagare. Si teme un sabotaggio dell’incoronazione prevista il prossimo 6 maggio.

Meghan Markle, cena al club da 4.200 dollari

Pare che la nuova strategia dei Sussex sia diventata “mantieni la calma e vai avanti” a giudicare dalle foto che li ritraggono tranquilli e sereni al club San Vicente Bungalows da 4.200 dollari l’anno dove hanno cenato. Meghan Markle è scesa dal Suv indossando un cappotto beige a mantello, firmato Carolina Herrera, che costa 1.600 dollari, cui ha abbinato dei pantaloni skinny in pelle vegan lucida di Veronica Beard (355 dollari), delle décolleté dal tacco sottile e altissimo e clutch di Dior.

Per Meg è la seconda apparizione pubblica nel giro di poco tempo, dopo il video per pubblicizzare un brand di bevande al caffè di cui è finanziatrice. Ma questa volta accanto a lei c’è Harry. I due ultimamente sono apparsi molto distanti, a seguito della pubblicazione di Spare, l’autobiografia del Principe. Fonti vicine ai Sussex hanno riferito di contrasti e tensioni tra loro. Ma pare che adesso abbiano deciso di ricompattarsi per contrastare la decisione di Carlo di sfrattarli da Frogmore Cottage.

Harry e Meghan Markle, punizione crudele

Gli esperti in questioni reali sono convinti che Harry e Meghan siano in crisi finanziaria. Lady Markle in particolare sarebbe delusa dal patrimonio del marito che sperava essere miliardario, mentre si è accorta che Harry senza il padre è uno squattrinato. E proprio ora arriva la notizia che il Sovrano ha deciso di sbatterli fuori di casa. Un amico della coppia ha riferito che nonostante le apparenze Harry e Meghan sono furiosi con Carlo e considerano la sua decisione “una punizione crudele“.

Secondo Page Six, la coppia ha ricevuto un avviso di sfratto da Buckingham Palace appena 24 ore dopo l’uscita del libro di memorie di Harry. Sua Maestà avrebbe concesso ai Sussex diverso tempo per impacchettare le loro cose e lasciare libero Frogmore Cottage, ma nonostante la sua magnanimità Meg e marito sono pronti a vendicarsi contro di lui.

Nel frattempo indiscrezioni da Palazzo affermano che Carlo ha prorogato l’esecuzione dello sfratto a dopo l’incoronazione prevista nel weekend del 6 maggio, questo per permettere a Harry e Meghan di avere una dimora propria dove soggiornare durante i giorni della cerimonia. Ma adesso che la notizia dello sfratto è diventata di dominio pubblico, si teme che i Sussex se ne possano approfittare per vendicarsi delle “crudeltà” subite da parte del Re.

Anche perché l’amico della coppia, intervistato da Omid Scobie, ha dichiarato che Harry e Meghan hanno considerato lo sfratto come “la punizione finale”. È come se [la famiglia] volesse eliminarli definitivamente dalla scena“, ha continuato l’insider. “Harry e Meghan hanno tempo fino all’inizio dell’estate per andarsene. Inizialmente avevano solo poche settimane, ma ora hanno almeno fino a dopo l’incoronazione”. Ma a bruciare ulteriormente c’è anche il fatto che Carlo ha offerto le chiavi del cottage al fratello caduto in disgrazia, il Principe Andrea.

Incoronazione di Carlo sabotata

Mentre i Sussex hanno iniziato a organizzare il trasloco, si pensa che stiano progettato anche il modo di fargliela pagare a Carlo colpendolo proprio nel giorno che aspettava da anni. Potrebbero infatti sabotare l’incoronazione con qualche scandalo o mettendolo in ombra con dichiarazioni e foto imbarazzanti.