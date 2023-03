“Meghan Markle tradita da Harry”: la coppia scoppia

Harry ha tradito Meghan Markle. Ma ci sono molti modi di tradire e quello del Principe non ha ragioni passionali. Si tratta semplicemente di soldi. Pare che la Duchessa del Sussex sperasse in un patrimonio personale fatto di milioni di sterline e invece nella sua prospettiva il marito “è povero”.

Meghan Markle delusa da Harry: è povero

A mettere in evidenza la delusione e lo scontento di Meghan Markle è l’esperto in questioni reali, Tom Bower, autore di Meghan, Harry and the War Between the Windsors. Secondo lo scrittore “Meghan è ossessionata dal denaro. Con sua grande sorpresa e delusione ha scoperto che Harry possiede pochissimi soldi. Aveva immaginato che avesse un patrimonio di milioni se non di miliardi di sterline”. E ora che si trova con un pugno di mosche in mano “deve rimediare”.

Sembrerebbe dunque che Lady Marke non abbia fatto bene i conti, soprattutto quando ha convinto Harry a lasciare la Famiglia Reale. Non so è resa conto che questo distacco avrebbe significato la perdita non solo di titoli e ruoli, ma anche di un consistente aiuto finanziario da parte della Corona. Carlo ad esempio passava alla coppia uno stipendio fisso che è stato oggetto di discussioni nel 2020. Senza contare che le spese per gli abiti di rappresentanza, per la casa con annessi lavori di ristrutturazione e i mezzi di trasporto erano equamente distribuiti tra il Palazzo e i sudditi. Venendo meno il suo ruolo attivo a Corte, ha dovuto rinunciare anche alle laute entrate.

Il problema è, spiega Bower, che Meghan non intende cambiare il suo stile di vita. “Vuole viaggiare su jet privati sempre a sua disposizione, su grandi Cadillac”, mantenere una casa da milioni di dollari, anzi se possibile trasferirsi in una proprietà ancora più grande, comprarsi abiti e accessori griffati e gioielli da favola. Ma appunto tutto questo ha un costo che Harry non è in grado di sostenere col suo patrimonio personale. Nemmeno l’eredità di Diana basta a soddisfare i bisogni di sua moglie.

“Al momento Meghan ha bisogno di scroccare tutte queste cose“, ha detto l’esperto. E come può farlo? Per esempio partecipando all’incoronazione di Carlo dove si teme che possa avanzare delle pretese, trascinando nel suo progetto anche Harry, a Carlo. Una sorta di ricatto, dato che il Re tiene molto a ricostruire il rapporto col secondogenito.

Meghan Markle e Harry, la coppia in crisi

Ma il ricatto probabilmente si estende anche a Harry. Infatti, se Meghan non ottiene quello che vuole, si teme che possa dare il ben servito a al marito chiedendo un divorzio da capogiro. In fondo che la coppia stia per scoppiare è nell’aria. Sono già molte le voci che parlano di una crisi tra Harry e Meghan e di una separazione molto vicina.

Dalle stime riportate dal Daily Mail, attingendo al suo patrimonio personale Carlo avrebbe versato al secondogenito 2,3 milioni di sterline all’anno da quando la coppia ha lasciato Londra. Ma i Sussex hanno dichiarato che questa cifra copre solo il 95% delle loro spese, il restante 5 è pagato dai contribuenti.