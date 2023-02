Meghan Markle ricompare e cala il gelo sull’incoronazione. “Terribilmente meschino”

Meghan Markle è ricomparsa in pubblico dopo mesi di assenza, è almeno dalla pubblicazione di Spare, l’autobiografia di Harry, che non si mostra ad alcun evento. La sua apparizione social, sul profilo Instagram di un brand di caffè, è coincisa con l’ennesima indiscrezione sulla sua partecipazione all’incoronazione di Carlo. Si dice che lei e Harry potrebbero comportarsi in modo molto “meschino” nei confronti del Re raggelando l’atmosfera del suo giorno più importante.

Meghan Markle torna in pubblico senza Harry

Meghan Markle finalmente si è mostrata in pubblico. Lo ha fatto da sola, senza Harry col quale ormai è mesi che non esce insieme per eventi ufficiali, e lo ha fatto per questioni pubblicitaria, detto altrimenti per soldi. Meghan si è mostrata in un video condiviso sulla pagina Instagram di un marchio di caffè.

Meghan Markle in video con la collana da 3.190 euro

Nel video Meghan, che ha mantenuto un basso profilo dopo la pubblicazione del libro di Harry, Spare, indossa il suo trench di Burberry “Maythorne”, che ha sfoggiato durante il tour reale in Australia nel 2018, una camicia bianca di Ralph Lauren e un paio di jeans scuri, aggiungendo un tocco glamour con una serie di bracciali d’oro, con la collana “Baby Queen” di Logan Hollowell fatta di smeraldi a goccia dal valore di 3.190 euro circa.

Nella clip la fondatrice del brand, Hannah Mendoza sorseggia del caffè insieme a Meghan e racconta la storia del suo marchio di bevande e di come la sua vita sia cambiata quando tre anni fa ha scoperto che perfino la Duchessa del Sussex beveva il suo Lattes. “Non solo amava il prodotto, ma era una strenua sostenitrice di donne manager e di sostenibilità”. Meghan non solo è una fan di queste bevande Clevr, ma è anche la prima investitrice del brand.

Hannah ha raccontato che Lady Markle ha “inviato il nostro latte alla curcuma agli amici. Pochi giorni dopo, apro il telefono e vedo Oprah in persona che prepara il nostro superlatte”.

“Questo investimento è a sostegno di un’appassionata imprenditrice che dà la priorità alla costruzione di una comunità insieme alla sua attività”, ha affermato Meghan della fondatrice e CEO del marchio, Hannah. E ha aggiunto: “Credo in lei e credo nella sua compagnia”.

Se per qualcuno Meg è una vera e propria benefattrice, per altri è una spina nel fianco. In particolare per suo suocero Carlo che pare non gradire affatto la sua compagnia. Ma se vuole Harry all’incoronazione deve accettare anche sua moglie.

Harry e Meghan Markle minacciano l’incoronazione di Carlo

Stando a quanto riporta l’Express, ci sono ancora molti punti oscuri sulla partecipazione di Harry e Meghan all’incoronazione di Carlo. In primo luogo, non è nemmeno chiaro se i Sussex abbiano ricevuto l’invito da parte di Buckingham Palace e in ogni caso non hanno ancora risposto in merito. Ma, ammesso che confermino la loro presenza, l’editorialista Lee Cohen sostiene che faranno di tutto per mettere in ombra Carlo.

Si teme che Harry e Meghan organizzino una festa di compleanno a Frogmore Cottage per il primogenito Archie che è nato proprio il 6 maggio. Il party potrebbe rovinare dunque l’esclusività del momento dell’incoronazione, perché si teme che i media finirebbero per parlare più dei Sussex che di Carlo.

Il commentatore reale ha sottolineato: “È terribilmente meschino, ma i Sussex che non hanno più visibilità nella Famiglia Reale farebbero di tutto per ottenerla”. “Non è che la famiglia reale cerchi occasioni per mettere in ombra le buffonate dei Sussex, al contrario”, ha aggiunto.

Ma la possibilità che Harry e Meghan organizzino il party per Archie è molto alta. Infatti, anche durante il giubileo della Regina Elisabetta, lo scorso giugno, hanno festeggiato il compleanno di Lilibet a Londra con una festa disertata da William, Kate Middleton e bambini, nonostante fossero stati invitati.